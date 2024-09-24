Китай помогает РФ в войне? На фронте засветились бронемашины ZFB-05, что говорят в КНР (фото)

Китай уже прокомментировал обвинение

На фронте в Украине российская армия впервые применила китайские бронемашины ZFB-05. Они уже засветились на поле боя.

Об этом пишет BILD. По словам Юлиана Репке, это первое доказательство применения китайской военной техники на территории Украины в войне с РФ.

"Российская армия с момента вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эти машины. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", — пишет Репке.

Отмечается, что сеть облетело фото российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05. На снимках видно, что авто оборудовано антидроновой защитой капота, сложной защитой лобового стекла, защитой боковых проекций и пулеметного "гнезда" ("короны").

"Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне СВО", — написал один из пророссийских каналов.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь бронемашин ZFB-05 заметили на вооружении чеченского спецотряда быстрого реагирования "Ахмат", входящего в состав Росгвардии.

После публикации снимков представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не оказывал и не оказывает России какую-либо военную или иную помощь для ее войны.

Пока точно неизвестно на фото изображены авто из "ахматовской" партии или российские Вооруженные силы закупают новые машины.

Кратко о бронеавто ZFB-05

Машина имеет цельнометаллический бронированный корпус, который может выдержать удары стандартных боеприпасов калибра 7,62×39-мм. Оснащена 4-цилиндровым дизельным двигателем SOFIM 8142.43 с мощностью в 117 л.с.

Основным вооружением ZFB-05 является крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, установленный на крыше машины со щитком для обеспечения лобовой защиты стрелка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оборонные расходы РФ достигнут исторического максимума. Это считает очевидным показателем того, что Владимир Путин останавливать свое вторжение не собирается.