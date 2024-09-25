Китай озвучил три свои позиции по войне в Украине: все они выгодны только Кремлю

Все три позиции Китая ничего не несут Украине, но очень выгодны в первую очередь Кремлю и его китайским покровителям.

Китай придерживается трех позиций касательно войны российского режима против Украины – это немедленное прекращение огня, переговоры и воздержание от санкций и экономического давления против одной из сторон боевых действий. В таких условиях Китай считает возможным урегулирование "украинского кризиса", как в Пекине называют войну в Украине.

Мнение Китая озвучил министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН 24 сентября. Он заявил, что все стороны, мол, "должны определить приоритетом мир и людей", именно поэтому Китай выдвигает три предложения по войне в Украине.

Первое – это немедленное прекращение боевых действий и дальнейшее нерасширение театра войны. Также, заявил китайский министр, полностью недопустимо применение ядерного оружия или удары по атомным электростанциям. Впрочем, при этом он призвал прекратить поставлять военную помощь, явно намекнув на Украину.

Также Ван И заявил о необходимости мирных переговоров, поскольку это, мол, "единственный способ урегулировать украинский кризис". Китайский дипломат при этом пригрозил, что война может распространиться. Наконец-то еще одним "перлом" китайца стало требование "воздержаться от перетекания кризиса" на мировую экономику – таким образом он, по его словам, намекает на необходимость воздержаться от санкций. Несмотря на то, что Ван И не назвал ни одной страны, очевидно, что речь идет о России и союзных Кремлю режимах, подвергнутых санкциям.

"Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законная обеспокоенность в связи с безопасностью всех стран должна восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса", – добавил китаец.

Отметим, что все три позиции Китая ничего не принесут Украине, но очень выгодны прежде всего Кремлю и его китайским покровителям. Остановка огня легитимирует оккупацию украинских территорий, переговоры дадут "президенту" России Владимиру Путину необходимое время для усиления армии, а о снятии санкций Россия безуспешно мечтает еще с начала войны в Украине.

Кстати, сам Китай, с трибуны ООН выражающий требование прекратить оказывать военную помощь Украине, не гнушается помогать своему российскому сателлиту. На фронте в Украине российская армия впервые применила китайские бронемашины ZFB-05. Они уже засветились на поле боя. Фото с этими машинами – это первое доказательство применения китайской военной техники на территории Украины в войне с РФ.

Россия хотела бы завершить войну до конца 2025 — начала 2026 своей победой. Это связано с тем, что летом 2025 года у страны-агрессора начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет потребность в мобилизации.