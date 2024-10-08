По 110 грн за квадрат: как в доме в Киеве скинулись на солнечные панели и стали энергонезависимыми

История ОСМД, обеспечившего себя собственной электроэнергией

В то время, когда вопрос энергетической безопасности становится все более актуальным для Украины, один из киевских домов сделал революционный шаг вперед. ОСМД "Порядок Шептицкого, 12" оборудовало первый в столице энергонезависимый жилой дом, способный автономно снабжать электроэнергией свой критический функционал в течение суток в случае полного блэкаута.

Установив 72 солнечные панели и мощную систему аккумуляторов, жильцы дома положили начало важному тренду для всего города. Проект стоимостью 3,2 миллиона гривен был реализован благодаря софинансированию от жителей и поддержке городских властей по программе "30 на 70".

О том, как удалось воплотить этот амбициозный проект, как уговорили всех жильцов и изменились ли счета за электроэнергию, рассказывает председатель правления ОСМД Станислав Донцов.

Дороже всего — не солнечные панели

— Сейчас на крыше вашего дома установлено 72 солнечных панели. Как это удалось?

— Этот проект мы смогли реализовать благодаря активному участию наших совладельцев. Благодаря их помощи, энтузиазму и поддержке правления мы выбрали этот курс и в течение года смогли воплотить его в жизнь. Важную роль также сыграла поддержка Киевского городского совета, ведь есть специальные программы, помогающие реализовывать энергоэффективные мероприятия, такие как строительство солнечных станций.

— Какая была общая стоимость? Правильно ли я понимаю, что самые большие затраты касаются не самих панелей, а аккумуляторов?

— Да, вы правильно понимаете. Общая стоимость проекта составила около 3 миллионов 200 тысяч гривен. И действительно, если говорить об элементах, то наиболее ценная часть – это литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые сохраняют энергию для использования в период отключений или когда она нужна.

– Что изменилось для жильцов после установки солнечных панелей? Какая часть дома обеспечена электроэнергией? Я так понимаю, что речь идет не о бесперебойном свете в квартирах, а именно о питании критического функционала?

— Да, вы правы. Наша станция решает вопрос о заживлении мест общего пользования. Это коридоры, лифтовые холлы, насосы для холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы, пассажирский лифт, розетки на первом этаже, провайдеры связи и система видеонаблюдения. Фактически все, что касается мест общего пользования, мы подключили к солнечной станции.

– И на сколько часов хватает энергии?

— Пока хватает на 25-27 часов резервного питания. Но с началом отопительного сезона, когда циркуляционные насосы будут работать постоянно, этот период сократится до 12-15 часов.

Зимой СЭС выполняет несколько иную роль

— Как солнечные панели будут работать зимой? Будут ли они столь же эффективны, когда отключения электроэнергии будут продолжаться более 8 часов?

— Зимой СЭС играет несколько иную роль. К сожалению, из-за наших климатических условий панели не могут генерировать столько же энергии, сколько летом. Зимой они производят около 5-10% от того, что генерируют в летний период. Однако аккумуляторы будут заряжаться от сети, когда она доступна, и использовать эту энергию во время отключений.

Солнечные панели на крыше

— Какова фактическая мощность вашей солнечной станции?

— Технически правильнее говорить о мощности инверторов. У нашей станции мощность инверторов составляет 24 кВт-часа, а солнечные панели имеют общую мощность 30 кВт. Это допустимо, ведь панели могут иметь большую мощность, чем инверторы. Это обычная практика.

110 гривен за квадратный метр и судебные прецеденты

— Правильно ли я понимаю, что часть средств на проект была собрана совладельцами? Каков был вклад из каждой квартиры?

— Да, часть средств мы собирали от совладельцев, ведь ОСМД – это, в сущности, сами жильцы. Мы платили двумя траншами: сначала на генератор, затем дополнительно – на солнечные панели и проект. В среднем это составляло примерно 110 гривен с квадратного метра жилой площади. К примеру, если у вас квартира 50 квадратных метров, вы оплатили бы 5 500 грн. Если квартира 100 квадратных метров – 11000 грн. Всего жители заплатили 1 млн 150 тысяч гривен.

— В какие сроки жителям нужно было уплатить эти взносы?

— Мы понимали, что не все могут оплатить сразу один транш, поэтому пошли навстречу людям. Мы договаривались, что они могут оплатить 2-3 месяца, и с этим проблем не возникало. Важно всегда оставаться человеком, и для тех, у кого не было возможности оплатить сразу, мы предлагали рассрочку. Однако большинство людей уплатило сразу.

— Как удалось убедить всех жителей поддержать этот проект? Были ли разногласия или конфликты?

— Конечно, не бывает так, что все единодушно поддерживают решение. Люди имеют разные мнения. Некоторые были скептически настроены, другие не имели большой мотивации, потому что не проживают постоянно в доме или сдают жилье в аренду. Однако именно для таких случаев и существует ОСМД – это эффективный механизм для принятия решений в многоквартирном доме.

Солнечные панели на крыше

По закону Украины об ОСМД для принятия решения достаточно простого большинства голосов — 50% плюс один голос. Мы собрали около 55-56% голосов за, и этого было достаточно, чтобы решение стало обязательным для выполнения всеми совладельцами.

— Были ли судебные разбирательства по этому вопросу?

— Да, было несколько случаев, когда некоторые жители отказались платить взносы. Я, как глава ОСМД, подавал судебные иски. Например, один из исков был против Киевского городского совета, поскольку они, как владельцы нежилых помещений, не оплатили свою долю — 27 тысяч гривен. Мы выиграли это дело, и сейчас оно находится на стадии апелляции. Я уверен, что мы победим.

Также были иски против двух физических лиц. В первом случае мы уже выиграли, а во втором дело продолжается, но я уверен, что и здесь получим положительный результат.

Солнечные панели не боятся дождя и града

— Вы рассматривали вариант использования генераторов, как это делает много ОСМД в Киеве?

— Да, у нас есть два генератора. Они не очень мощные, но достаточные для критических ситуаций, когда электроснабжение отсутствует в сутки или больше. Однако следует понимать, что генератор – это не только стоимость самого устройства, но и значительные затраты на топливо.

Некоторые мои коллеги из других регионов подсчитали, что один час работы мощного генератора в многоквартирном доме стоит около тысячи гривен летом и двух тысяч гривен зимой. Если предположить, что отключение будет продолжаться 12-18 часов в день, то расходы на топливо могут составить 36 тысяч гривен в день, что в месяц превышает миллион гривен. Готовы ли жильцы платить такие суммы? Я сомневаюсь.

— А как насчет обслуживания солнечных панелей? Влияет ли это на ежемесячные взносы жителей?

— Нет, это никак не влияет на ежемесячные взносы. Обслуживание солнечных панелей мало. Раз в полгода электричества проверяют контакторы, соединения, замеряют температуру для предотвращения перегрева. Панели также иногда моют, преимущественно от птичьего помета, а не от грязи или пыли, это, как правило, делает дождь. Все расходы покрываются за счет текущего финансирования, дополнительных расходов для жильцов нет.

— Насколько солнечные панели выносливы к внешним угрозам?

— Солнечные панели выносливы. Это технология, которая уже более 10 лет на рынке, и бизнес активно ею пользуется. Стекло, которое защищает панели, разработано для того, чтобы выдерживать ветровую и снеговую нагрузку, и даже мощный град не нанесет им вреда. Производители дают гарантию на панели от 15 до 25 лет. Стоимость этих панелей постоянно снижается, поэтому даже если одна из них повредится, заменить ее стоит примерно 100-150 долларов, что не критично для работы всей системы, даже в самом худшем случае.

Солнечные панели выносливы к погодным условиям.

"Наш дом вдохновляет другие ОСМД на переход к зеленой энергии"

— Сейчас все говорят об энергонезависимости. Какие шаги нужно сделать ОСМД, чтобы начать подобный проект? Какие документы необходимы для установки солнечных панелей на крыше многоэтажки?

— Первый шаг – это технический аудит и анализ потребностей дома. Следует определить, какую мощность резервного питания вам нужно. Этот аудит можно сделать самостоятельно, если обратиться к инженерам или опытным членам правления. Если таких знаний не хватает, можно обратиться в профессиональную компанию, которая быстро проведет технический отчет.

Имея этот отчет, правление ОСМД может обратиться к профессиональным инсталляторам и получить коммерческие предложения от нескольких компаний для сравнения. Затем этот вопрос нужно вынести на общее собрание жильцов, ведь установка панелей – это общее решение. Если большинство поддерживает идею, можно организовать единовременный дополнительный вклад в финансирование проекта.

Также есть возможность воспользоваться государственными и городскими программами поддержки, например "Грин Дом" или программа "70 на 30" от Киевской городской власти. С помощью этих программ жители могут покрыть только 15-20% стоимости, остальные компенсируют государственные и городские фонды.

— Приходят ли к вам на экскурсии другие главы ОСМД, чтобы перенять опыт? И какие проблемы возникают у них при реализации таких проектов?

— Да, я являюсь членом правления ассоциации ОСМД и ЖСК Днепровского района, и мы регулярно проводим мероприятия по популяризации этой идеи. Я делюсь своим опытом и опытом коллег, также реализовавших подобные проекты. К примеру, мой коллега установил солнечную станцию еще в 2021 году, и она успешно работает уже более трех лет.

Почти еженедельно я приглашаю коллег в наш дом, чтобы показать, как все работает на практике. Консультирую и помогаю, потому что считаю это частью своей общественной ответственности.

Председатель правления ОСМД Станислав Донцов

Однажды на экскурсию пришли 60 человек. Это было летом, во время отключения электроэнергии, и жители были удивлены, увидев такое количество посетителей — они подумали, что это какой-то рейдерский восторг. Но такие положительные примеры вдохновляют других и количество заинтересованных постоянно растет.

— Вы считаете, что это движение будет набирать обороты? Больше домов будут устанавливать солнечные панели?

— Да, это уже происходит. В Киеве сейчас уже несколько десятков домов имеют резервное питание или работают над установкой солнечных панелей. Просто многие это делают непублично. Я думаю, что к концу года эта цифра может вырасти до 100 домов, а в следующем будет еще больше. Это как лавина — первые положительные примеры вдохновляют людей, и движение набирает обороты.

— Как вы выбирали компанию для установки панелей? На что следует обратить внимание при выборе подрядчика?

— Главное — опыт и реализуемые проекты. Важно, чтобы у подрядчика был опыт работы именно с многоквартирными домами, ведь это немного сложнее, чем реализация на коммерческих объектах. Есть много нюансов, которые нужно учитывать, поэтому лучше выбирать тех, кто уже имеет схожий опыт.

— Сколько времени занял проект от начала до реализации?

— Если считать всю реализацию, включая вторую очередь, которую профинансировал город, то проект занял около полутора лет. Если же говорить о части, которую мы сделали за счет совладельцев, то это заняло примерно полгода. Проект нуждается в терпении, поэтому лучше закладывать один-два года в его реализацию.

"Избыточные киловаты, которые мы отдаем в сеть"

— Дому уже больше 20 лет. Нужно ли было изменить внутренние домовые сети для установки нового оборудования?

— Если точнее, то нашему дому в этом году исполняется 20 лет. Конечно, со временем в домах нужно что-то менять и делать плановые ремонты, но для реализации проекта солнечных панелей нам не пришлось делать кардинальных изменений. Мы использовали уже имеющуюся инфраструктуру, и капитальных ремонтов или изменений в несущей конструкции не было.

Солнечные панели на крыше

— А что насчет двухэтажных или пятиэтажных домов? Можно ли установить солнечные панели для полной энергонезависимости квартир?

— Теоретически это возможно для маленького дома. Здесь возникает вопрос о балансе потребления. В многоквартирном доме можно спрогнозировать потребление электроэнергии достаточно четко, однако в отдельных квартирах может возникать сложность контроля нагрузки в реальном времени. Например, одна квартира может выключить все приборы, а другая – использовать слишком много энергии. Система может не выдержать и выключить. Если таких квартир несколько, баланс будет потерян, и система может выйти из строя.

Это самая большая проблема для многоквартирных домов — отсутствие оператора, который сбалансировал бы систему. Система может потерять контроль из-за чрезмерного потребления, и это усложняет полную энергонезависимость для квартир.

— Как изменились счета жителей за электроэнергию после установки солнечных панелей? Вы первый дом, который снабжает энергию в общую сеть. Как это смотрится на практике?

— Мы начали отдавать электроэнергию в общую сеть с 1 октября, поэтому пока прошло всего несколько дней. Однако стоит заметить, что это никак не влияет на счета жителей. Избыточные киловаты, которые мы отдаем в сеть, приносят экономию для ОСМД, но это не значит, что взносы жителей уменьшатся или получат субсидию.

Экономленные средства ОСМД направит на ремонты, модернизацию оборудования, например замену насосов. Жители почувствуют это из-за повышения качества жизни в доме, но не из-за непосредственного уменьшения счетов.

— Благодарю вас за интересный разговор!