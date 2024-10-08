Страх ошибок и кадровая нестабильность парализуют украинское госуправление — Юрий Гудыменко

Независимая деятельность государственных агентств не вписывается в установившуюся картину управления, привычную к лояльности и подчинению. При этом причина постоянных кадровых перестановок, вымываемых из системы мотивированных и квалифицированных кадров.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко поделился в интервью "Цензор.нет".

"Новообразованные государственные органы, такие как Агентство оборонных закупок или Государственный оператор тыла, еще не укоренились в государственный аппарат. Ведь в начале полномасштабки мы, как государство, гребли на фронт все и повсюду, несмотря ни на что. Но после того, как предыдущий министр обороны (Алексей Резников. – ред.) попал в эпицентр скандала, то маятник приоритетов качнулся. Теперь нас интересует не скорость и не столько качество, сколько то, чтобы не было завышенных цен и воровства на закупках. Мне кажется, наше государство просто не нашло баланса. Этой ситуации не стоит удивляться, однако ее следует исправлять", — подчеркнул Гудыменко.

По словам ветерана, многие квалифицированные люди сегодня не хотят работать на должностях министров или их заместителей. Действующая система лишает их субъектности, поскольку требует тотальной управляемости, а такие черты как профессиональность и осведомленность мало учитываются.

"На политические должности в Украине часто назначают людей, не являющихся политиками и не имеющих политических амбиций. От них требуют выполнения политических функций, запрещая медийность или дальнейшую политическую активность. Это противоречит природе этих должностей и разрушает эффективность госуправления. У нас сегодня, на К сожалению, большую часть Кабинета Министров можно охарактеризовать, как людей неярких, неамбициозных и несильных. То же Министерство ветеранов было лишено субъектности во время руководства госпожи Лапутиной, которая не проявляла интереса к работе и допустила серьезное сокращение персонала. Поэтому мы упустили колоссальный шанс, настроить систему, пока основная масса военных была в армии. Сейчас поток демобилизованных с ранениями стремительно растет. Если в эту систему вбросить, условно, 200 тысяч человек, она просто "захлебнется" и не будет работать. Вот последствия", – подчеркнул Гудыменко.