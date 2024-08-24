У Запада возникли проблемы с выделением 50 миллиардов Украине: в Киеве растет беспокойство

Кредит должен быть погашен за счет российских замороженных средств

В Украине растет беспокойство по поводу того, что до конца года помощь в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов не будет выделена. Речь идет о средствах по июньскому соглашению "Большой семерки".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои неназванные источники. Соглашение предусматривает выделение кредита, который будет погашен за счет получения прибыли от замороженных на Западе российских средств.

Отмечается, что реализация программы затрудняется требованиями США и опасениями о том, что Венгрия замедлит принятие общеевропейского решения о поддержке Украины.

Вашингтон потребовал от союзников гарантии того, что российские активы будут оставаться замороженными до момента подписания мирного соглашения между Украиной и Россией и выплатой Москвой всех компенсаций. Там видят проблему в том, что ЕС продлевает заморозку каждые шесть месяцев и хочет более надежных гарантий того, что их не разморозят.

Источник издания говорит, что если это требование будет выполнено, то деньги начнут распределяться уже к концу года.

В прошлом месяце ЕС предложил странам блока два варианта заморозки российских активов на более длительный срок, однако соглашение не было принято до сих пор. Кроме того, издание пишет, что у некоторых чиновников возникают разногласия относительно того, что оно вообще будет достигнуто в частности из-за позиции Венгрии.

В Еврокомиссии говорят, что работа над ним возобновится в ближайшие недели после завершения летних каникул.

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены в качестве финансовой помощи. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до тех пор Украина не должна ни процента по этим средствам.