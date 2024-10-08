Люди не хотят слышать неприятные новости

Ранее украинское общество не слышало предупреждений о неизбежности войны с Россией и аннексии Крыма. Это происходило по нескольким причинам.

Об этом "Телеграфу" рассказал общественный деятель Дмитрий Корчинский в первой части интервью "Выступать против Зеленского сейчас опасно, — Корчинский о сложных временах, Европе и мародерстве на войне".

"Первая причина – после развала Советского Союза нация продолжала догуливать застой. Нация спала и разбудил ее только Янукович, а потом уже Путин мобилизовал ее на борьбу за собственные права, жизнь и национальную гордость. То есть до Януковича это был глубокий сон в библиотеке и никто не хотел ни о чем думать, нечему верить", — подчеркнул он.

Во-вторых, по словам Корчинского, Украиной руководили люди, ориентировавшиеся на Москву и вышедшие оттуда. Он подчеркнул, что это были люди из бывшего партхозактива или бывшие комсомольцы, и им роднее была Москва, чем любые украинские национальные интересы.

Корчинский также объяснил, почему обычные украинцы не слышали предупреждений о возможной войне с РФ. По его словам, каждый человек хочет себя убедить, что будущее будет таким же как прошлое.

"Человек не хочет слышать страшных сообщений, неприятных новостей, неблагоприятных прогнозов. Как раз тогда был экономический подъем, все "затарились" мобилками, покупали машины, брали квартиры в кредит. А когда им говорят, что скоро будет война, то само собой, что слышать этого никто не хотел", — подчеркнул Корчинский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от визита на "Рамштайн" президента США Джо Байдена, и почему Зеленский назвал эту неделю "исторической".