"Я выступал против Зеленского": Корчинский рассказал, почему изменил свое мнение

Зеленского тяжело обвинить в национализме

У Президента Украины Владимира Зеленского есть несколько основных качеств, которые еще с начала полномасштабного вторжения привлекли на его сторону тех, кто был против него. Не исключением стал и общественный деятель Дмитрий Корчинский.

Об этом он сообщил "Телеграфу" в первой части интервью "Выступать против Зеленского сейчас опасно, — Корчинский о сложных временах, Европе и мародерстве на войне ".

По его словам, еще в 2019 году накануне выборов и уже после них он не поддерживал Зеленского, ведь не видел его "как национальный символ" нашего государства. Но полномасштабное вторжение это изменило, оно показало действующего главу государства совсем с другой стороны.

"У Зеленского есть одно хорошее качество – он не собирается капитулировать. У него есть второе хорошее качество – нашим западным партнерам легче давать под него оружие, средства, и вообще помогать Украине, чем если бы во главе Украины был бы какой-нибудь украинский буржуазный националист", – объясняет Корчинский.

Он говорит, что Зеленский не похож и его и трудно назвать нацистом по причине происхождения и поведения. Именно поэтому Западу легче помогать ему.

""Левоватые" правительства сейчас при власти в Европе и США и им легче помогать такому, как он, а не такому, как Порошенко. Все-таки Порошенко украинец по национальности и, возможно, его легче было бы винить в национализме, а на Западе это страшное слово", — добавляет общественный деятель.

Он подчеркивает, что Зеленского тяжело обвинить в национализме. А это как раз и сыграло в пользу Украины, которую так уверенно обвиняет Россия в нацизме и неонацизме.

Но есть еще одна важная черта действующего президента, несмотря на усталость народа, он не готов идти на уступки и компромиссы. То есть если украинцы уже частично готовы примириться с тем, чтобы отдать РФ оккупированные территории, то Зеленский — нет.

" Зеленский понимает, слава богу, что чем бы мы ни уступили московитам, они захотят все остальное. И такого рода непримиримость, упорство, это именно то, что нам нужно от высшего руководства. Все остальное – второстепенное", — говорит Корчинский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от визита на "Рамштайн" президента США Джо Байдена, и почему Зеленский назвал эту неделю "исторической".