Война с Россией идет по хорошему сценарию: Корчинский объяснил, что имеет в виду

Он напомнил, что в прошлом столкновения Украины с Россией стоили нам гораздо дороже

Известный общественный деятель, писатель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский считает, что сейчас ситуация с войной развивается по хорошему сценарию. Мало того, что РФ не удалось достичь своих целей в Украине, теперь Украина достигает своих целей на территории России.

Такое мнение он высказал в первой части интервью "Телеграфа": Выступать против Зеленского сейчас опасно, — Корчинский о сложных временах, Европе и мародерстве на войне

"Я думаю, что сейчас все идет по хорошему сценарию. Ну посмотрите, неожиданно для всего мира, для Москвы, для наших западных партнеров и даже для нас самих, украинцы смогли отбиться. Действительно, все рассчитывали на то, что Украина падет в течение нескольких недель. Украина не пала. Мы с каждым днем достаем все более отдаленные цели на территории РФ. Это даже нас не ободряет, это уже привычные вещи. То есть каждый день ВСУ и спецслужбы наносят такие удары, о которых раньше нельзя было даже помечтать", — пояснил он свое мнение.

Корчинский напомнил, что сейчас Украина сражается на территории РФ и несколько украинских бригад задействованы в Курской области. При этом россияне уже очень долгое время не могут ничего сделать.

"Это отличная ситуация. И все же война ведется сейчас не во Львове и мы не партизаним. Действуют регулярные украинские вооруженные силы, наращивается военное производство в Украине, открываются иностранные оборонные предприятия в Украине. И как бы там ни было, но наращивается помощь. Нам все время недостаточно, и это правильно, что мы недовольны, но тем не менее у нас уже есть F-16. Мы используем западные ракеты, стреляем западными калибрами, Евросоюз вложил около 900 миллионов евро в САУ "Богдана". То есть все очень неплохо", — отметил он.

Корчинский добавил, что в прошлые разы столкновения Украины с Россией стоили нам гораздо дороже. Наша страна платила миллионами, или даже десятками миллионов жизней.

"Сейчас, почти за три года полномасштабного конфликта, мы заплатили не более 400 тысяч погибших (Корчинский не уточнил, что он вкладывает в эту цифру. Вероятно, речь идет и о погибших мирных жителях на оккупированной территории — Ред.). По меркам ХХ века это вообще ни о чем. Естественно, что каждая жизнь украинского солдата или гражданского лица – это невероятная ценность и за каждую оборванную жизнь сердце обливается кровью. Но если мы посмотрим, как это было в недалеком прошлом, то пока наше выживание и достоинство нации дается нам гораздо меньшей кровью, чем раньше", — подчеркнул основатель "Братства".

В то же время, сказал он, россияне тоже испытывают большие сложности. Украине надо набраться терпения.

"Поэтому сейчас идет все по неплохому сценарию, московиты испытывают также очень большие трудности, и здесь просто кто кого претерпит. Если мы окажемся более терпеливым, то мы обязательно победим. Просто тылом московитов является Сибирь, а тылом украинцев – Западный мир. И как бы мы ни обижались на наших партнеров за неповоротливость, непонимание очень многих вещей, однако помощь эта очень существенная и есть надежда, что будет еще более существенной", — резюмировал Корчинский.

Как сообщал "Телеграф", ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал прогноз по войне до конца 2024 года. Он назвал основные цели россиян.