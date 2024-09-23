Говорили о Саммите мира и не только: Зеленский провел еще одну важную встречу в Нью-Йорке (видео)

Совместная работа продолжится

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также Генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. Это произошло на полях Генеральной Ассамблеи ООН во время визита украинского лидера в США.

Об этом глава государства сообщил в Facebook. По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили важность сохранения единства мирового сообщества во время глобальных вызовов, будущего Саммита мира, а также говорили об эффективности глобальных усилий.

Зеленский поделился с Альмагро деталями своего плана победы, который он привез в США.

В свою очередь Луис Альмагро отметил, что Организация американских государств (ОАГ) делает все возможное для того, чтобы продолжать поддержку Украины в это нелегкое время. Сначала там лишили Россию статус постоянного наблюдателя, но дальше ОАГ пришлось столкнуться с определенными проблемами, потому что некоторые государства обеих Америк не делали радикальных шагов в этом направлении.

"Мы продолжали работать. И мы открыты к тому, чтобы быть полезными любым возможным способом, которым, по вашему мнению, мы можем быть", — заявил Альмагро.

Как сообщалось ранее, Зеленский намерен представить план победы президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камали Гаррис. Также есть вероятность встречи с кандидатом на выборах от Республиканской партии Дональдом Трампом.