Україна хоче провести саміт миру і запросити Росію. Коли очікувати подію

Посередником у майбутніх переговорах має виступити Анкара

Україна планує організувати саміт миру, який спочатку планувався на листопад, до кінця поточного року. Українська сторона розглядає можливість залучення міжнародної спільноти для обговорення умов завершення війни.

За інформацією Reuters, на цей захід можуть запросити представників різних країн, включаючи Росію. Формат саміту передбачає багатосторонні переговори за участю третіх сторін, без прямого діалогу між Україною та Росією, сказав український посол у Туреччині Василь Боднар.

Запросять і Росію

Київ планує провести новий мирний саміт до кінця 2024 року. Цікаво, що українська сторона хоче бачити на цьому заході і представників Росії. Проте Боднар наголосив, що прямих двосторонніх переговорів між Україною та Росією на саміті не передбачається.

Формат майбутнього саміту має відрізнятися від традиційних двосторонніх зустрічей. Замість цього пропонується залучити міжнародну спільноту для створення переліку кроків, необхідних для досягнення справедливого миру в Україні. На основі цього списку будуть сформульовані вимоги до Росії.

У майбутні переговори хочуть залучити і Туреччину. Анкара має досвід посередництва в інших конфліктах і дотримується нейтралітету у відносинах як з Україною, так і Росією. Втім, будучи членом НАТО, країна підтримує територіальну цілісність України та засуджує російське вторгнення. Водночас вона виступає проти західних санкцій щодо Росії, зберігаючи важливі для себе зв'язки з Москвою в оборонній, енергетичній та туристичній сферах.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що на першому саміті миру Україні вдалося зібрати 78 країн. Ще 15 відмовились брати участь у заході.