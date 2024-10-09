Родила троих детей и основала фонд: как выглядит жена Михаила Подоляка и что о ней известно (фото)

Супруга Подоляка предпочитает вести закрытый образ жизни

Многие жены украинских политиков, в частности возлюбленная вице-премьера Михаила Федорова, старается избегать публичности, как и вторая половинка советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. О личной жизни политика известно очень мало.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Михаила Подоляка и чем она занимается. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит жена Михаила Подоляка и что о ней известно

Михаил Подоляк, который с апреля 2020 года, занимается должность советника руководителя Офиса Президента Украины, старается держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Иногда он делится с аудиторией в социальной сети фотографиями жены и рассказывает о том, насколько ему с ней повезло.

В интернете нет информации о том, когда поженилась пара, есть лишь предположение, что Михаил познакомился с супругой Марией в Беларуссии, где он жил и занимался журналистикой. В Украину Михаил вернулся уже женатым мужчиной.

Жена Михаила Подоляка занимается бизнесом

Согласно "Википедии", в браке у Михаила и Марии родилось трое наследников: два сына и дочь. Но неизвестно, ни как их зовут, ни сколько им лет.

Михаил Подоляк в браке с женой воспитывает троих детей

Согласно информации в Facebook Мария Подоляк-Дамаскина является основательницей благотворительного фонда "Свободные и счастливые". Цель ее фонда — создать здоровое мировоззрение у детей и поддерживать ценности добра и человечности. Работа участников фонда направлена на ментальное здоровье пострадавших от войны детей.

Жена Михаила Подоляка Мария

Также женщина является психологом, отельером, ресторатором, членом Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. На сайте фонда также указано, что Мария является многодетной мамой.

Мария Подоляк-Дамаскина основала благотворительный фонд

Украинский политик Михаил Подоляк не является активным пользователем Facebook, но у него есть несколько опубликованных фотографий с возлюбленной. В прошлом году он трогательно поздравил ее с днем рождения, отметив, что Мария именно тот человек, который с ним разделять и радость, и сложности.

Михаил Подоляк вместе с супругой

Михаил Подоляк подчеркнул, что супруга всегда рядом и постоянно его поддерживает. Он нежно написал: "Моя Мария — это и есть моя жизнь". Своих детей пара не засвечивает в социальных сетях.

Михаил Подоляк не показывает своих детей в соцсетях

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