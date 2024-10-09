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Родила троих детей и основала фонд: как выглядит жена Михаила Подоляка и что о ней известно (фото)

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит жена Михаила Подоляка и чем она занимается
Как выглядит жена Михаила Подоляка и чем она занимается. Фото Getty Images, коллаж "Телеграфа"

Супруга Подоляка предпочитает вести закрытый образ жизни

Многие жены украинских политиков, в частности возлюбленная вице-премьера Михаила Федорова, старается избегать публичности, как и вторая половинка советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. О личной жизни политика известно очень мало.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Михаила Подоляка и чем она занимается. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит жена Михаила Подоляка и что о ней известно

Михаил Подоляк, который с апреля 2020 года, занимается должность советника руководителя Офиса Президента Украины, старается держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Иногда он делится с аудиторией в социальной сети фотографиями жены и рассказывает о том, насколько ему с ней повезло.

В интернете нет информации о том, когда поженилась пара, есть лишь предположение, что Михаил познакомился с супругой Марией в Беларуссии, где он жил и занимался журналистикой. В Украину Михаил вернулся уже женатым мужчиной.

Жена Михаила Подоляка
Жена Михаила Подоляка занимается бизнесом

Согласно "Википедии", в браке у Михаила и Марии родилось трое наследников: два сына и дочь. Но неизвестно, ни как их зовут, ни сколько им лет.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк в браке с женой воспитывает троих детей

Согласно информации в Facebook Мария Подоляк-Дамаскина является основательницей благотворительного фонда "Свободные и счастливые". Цель ее фонда — создать здоровое мировоззрение у детей и поддерживать ценности добра и человечности. Работа участников фонда направлена на ментальное здоровье пострадавших от войны детей.

Мария Подоляк-Дамаскина
Жена Михаила Подоляка Мария

Также женщина является психологом, отельером, ресторатором, членом Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. На сайте фонда также указано, что Мария является многодетной мамой.

Мария Подоляк-Дамаскина
Мария Подоляк-Дамаскина основала благотворительный фонд

Украинский политик Михаил Подоляк не является активным пользователем Facebook, но у него есть несколько опубликованных фотографий с возлюбленной. В прошлом году он трогательно поздравил ее с днем рождения, отметив, что Мария именно тот человек, который с ним разделять и радость, и сложности.

Михаил Подоляк вместе с супругой
Михаил Подоляк вместе с супругой

Михаил Подоляк подчеркнул, что супруга всегда рядом и постоянно его поддерживает. Он нежно написал: "Моя Мария — это и есть моя жизнь". Своих детей пара не засвечивает в социальных сетях.

Дети Михаила Подоляка
Михаил Подоляк не показывает своих детей в соцсетях

"Телеграф" писал ранее, как выглядит супруга Сергея Притулы и как они познакомились. Мы узнали некоторые факты биографии Катерины Сопельник.

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