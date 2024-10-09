Народила трьох дітей та заснувала фонд: як виглядає дружина Михайла Подоляка і що про неї відомо (фото)

Дружина Подоляка вважає за краще вести закритий спосіб життя

Багато дружин українських політиків, зокрема кохана віцепрем’єра Михайла Федорова, намагається уникати публічності, як і друга половинка радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка. Про особисте життя політика відомо дуже мало.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Михайла Подоляка та чим вона займається. Ми дізналися деякі факти.

Який вигляд має дружина Михайла Подоляка і що про неї відомо

Михайло Подоляк, який з квітня 2020 року обіймає посаду радника керівника Офісу Президента України, намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Іноді він ділиться з аудиторією у соціальній мережі фотографіями дружини та розповідає про те, наскільки йому з нею пощастило.

В інтернеті немає інформації про те, коли одружилася пара, є лише припущення, що Михайло познайомився з дружиною Марією в Білорусії, де він жив і займався журналістикою. В Україну Михайло повернувся вже одруженим чоловіком.

Дружина Подоляка займається бізнесом

Згідно з "Вікіпедією", у шлюбі у Михайла та Марії народилося троє спадкоємців: двоє синів і дочка. Але невідомо, ні як їх звуть, ні скільки їм років.

Михайло Подоляк у шлюбі з дружиною виховують трьох дітей

Згідно з інформацією у Facebook Марія Подоляк-Дамаскіна є засновницею благодійного фонду "Вільні та щасливі". Мета її фонду — створити здоровий світогляд у дітей та підтримувати цінності добра та людяності. Робота учасників фонду спрямована на ментальне здоров’я дітей, які постраждали від війни.

Дружина Михайла Подоляка Марія

Також жінка є психологом, готельєром, ресторатором, членом Асоціації індустрії гостинності України. На сайті фонду також зазначено, що Марія є багатодітною матір’ю.

Марія Подоляк-Дамаскіна заснувала благодійний фонд

Український політик Михайло Подоляк не є активним користувачем Facebook, але має кілька опублікованих фотографій з коханою. Минулого року він зворушливо привітав її з днем народження, зазначивши, що Марія саме та людина, яка з ним поділяє і радість, і складнощі.

Михайло Подоляк разом з дружиною

Михайло Подоляк наголосив, що дружина завжди поряд і постійно його підтримує. Він ніжно написав: "Моя Марія — це і є моє життя". Своїх дітей пара не засвічує у соціальних мережах.

Михайло Подоляк не показує свої дітей в соцмережах

"Телеграф" писав раніше, як виглядає жінка Сергія Притули і як вони познайомилися. Ми дізналися деякі факти біографії Катерини Сопельник.