Пиар власти, дискриминация ФОПов или помощь небогатым украинцам: что стоит за "Национальным кешбэком"

Эксперт называет идею "специфической"

Инициативу правительства о внедрении национального кешбэка положительно восприняли не все. Во-первых, идея довольно специфическая, во-вторых, требует денег из бюджета.

Но остро стоит также главный вопрос — будет ли целесообразно и полезно такое решение для обычных украинцев, или это просто пиар власти? На этот вопрос "Телеграф" в блиц-интервью рассказал экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

— Почему наше правительство решило ввести программу "Национальный кешбэк" сейчас, не 5 лет назад? Какова экономическая и политическая целесообразность всего этого?

– Мне сложно сказать, как формируются идеи в правительстве. Скорее всего они формируются не там. А такие специфические идеи, как, например, налоговая реформа "10-10-10" или кешбэк на украинское, или налог на транзакции, формировали в недрах Офиса президента.

И там был такой экзотический заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам господин Шурма, который эти идеи генерировал, а затем вбрасывал в Кабмин, и Кабмин вынужден был это выполнять. К счастью, его уже уволили, поэтому мы надеемся, что больше таких странных и экзотических идей мы скоро не увидим, потому что экономический блок Кабмина действительно достаточно профессиональный. Однако они были вынуждены иногда исполнять странные прихоти Офиса президента, и так появился этот кешбэк.

Экономической целесообразности мы как экономисты, как аналитические центры не видим. Об этом мы делали совместное заявление 14 аналитических центров, которым возмутился Кабинет министров. Однако они все же протащили этот кешбэк, несмотря на его сомнительную целесообразность, и считают, что из него будет какая-то польза. Мы как экономисты этого не видим.

— То есть, воспользоваться рядовому украинцу будет сложно? Почему вы не видите целесообразности?

— Рядовые украинцы с радостью воспользуются [Национальным кешбэком] Уже они открыли, кажется, около миллиона карточек, на которые будут получать эти кешбэки.

Поэтому для определенных категорий рядовых украинцев польза, наверное, будет. Они немного сэкономят средства. Но с точки зрения в целом экономики, в целом общества, толку мы не видим.

Потому что украинцы, которые и так покупали подавляющее украинские товары (особенно это касается продуктовой группы) и дальше будут покупать украинское. Украинцы, которые не покупали украинское, никакие 10% [Кешбэк]. не привлекут покупать украинское, если они считают, что оно значительно хуже качества. Так что по определенным категориям товаров ничего не изменится.

Поэтому мы видим, что 3 миллиарда гривен в этом году и, пожалуй, 10 миллиардов в следующем будут просто переданы определенным категориям украинцев в виде определенной льготы. Еще одна льгота в дополнение к тем сотням льгот, которые сейчас раздают всем подряд в безграничных количествах. Кроме того, эта программа дискриминирует малый и микробизнес по сравнению со средним и большим.

Она распространяется только на плательщиков НДС, то есть только на большие сети, большие магазины. И не распространяется на ФЛП. То есть все маленькие лавочки, рынки дискриминированы по сравнению с большим и средним бизнесом.

— А не дискриминированы ли люди из сельской местности, которые получают свои пенсии, выплаты наличными, а не на карточку?

— Любой украинец может открыть свою карточку в любом отделении даже виртуально, поэтому любой человек может это сделать. И в сельской местности сейчас активно пользуются карточками. Так что здесь значительной дискриминации нет, а вот малый и микробизнес значительно дискриминирован, потому что он не попал в эту программу.

— Вы говорили, что в Украине зарплаты выросли выше инфляции, и нигде нет такого в мире. Не будет ли это увеличивать денежную массу? Не будет ли "накручивать" инфляцию в Украине?

— Да нет, это всего 3 млрд грн на фоне наших расходов в 4 триллиона.

Эти три миллиарда особо никак не повлияют на инфляцию. Они скорее искажают честную конкуренцию и приводят к дополнительному расходованию средств государственного бюджета, которых и так не хватает. Поэтому, сравнивая ценность различных программ, например, на развитие и дополнительную закупку дронов или еще что-то полезное, оно могло бы быть намного полезнее, чем просто раздача денег определенным категориям, попавшим в эту программу.

— Это напоминает историю с субсидированием кинотеатров и развлекательных кинотеатров, когда был ковид.

— Ближе к "Юлиной тысячи", которую раздавали вкладчикам "Сбербанка". Просто очень странная идея без реальной экономической подоплеки, но с желанием что-то сделать для украинцев, раздать им определенные средства. К счастью, это всего 3 миллиарда, не очень вредно [для экономики].

А следующий год нужно будет смотреть. Пока есть ожидание, что эта программа на следующий год не продлится, ее вред закончится 1 января [2025 года]. Мы пока не видим в проекте госбюджета этот кешбэк, но, возможно, они спрятали его в других статьях, поэтому будем смотреть повнимательнее.

— То есть это больше пиар-акция и помощь "своим людям", чем рядовому украинцу?

— Пиар-акция, которую с радостью подхватили большие сети, это определенная помощь им. И дополнительная экономия для людей, получающих доходы среднего или ниже среднего уровня.

Но общий эффект для экономики – ноль.

Справка. "Национальный кешбэк" — это инициатива, позволяющая гражданам Украины получать определенные проценты за покупку отечественных товаров. Кешбек будет начисляться на банковскую карту. Она создана для увеличения популярности украинских товаров и поддержки отечественных производителей. Выплаты кешбэка будут начисляться до 20 числа следующего месяца за предыдущий.

Ранее "Телеграф" также сообщал, когда может заработать анонсированный Зеленским новый сервис. Он создан для того, чтобы украинские деньги остались и работали в Украине, считает Президент.