Эксчиновник говорит, кто и что сделал – не забудем

Экс-генпрокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сделал очередное заявление. Его сообщение касалось отсутствия фортификационных сооружений в прифронтовых городах Украины.

Своими мыслями он поделился в Facebook. В своем сообщении Луценко упомянул о поездке в Нью-Йорк и Вашингтон, скорее всего, речь шла при президенте Украины Владимире Зеленском, который на днях посетил США.

Свой рассказ он начал с прозы: "На выезде из Покровска перед авто вдруг ласково устраивается на полосу движения усталый вертолет. В обе стороны идут военные грузовики с западными пушками и бронетехникой. Все больше боевых лошадок — пикапов с защитными люстрами ребов (РЕБ — ред.) от вражеских FPV".

Луценко также добавил, что, читая сообщения Центрального избирательного комитета (ЦИК) о "возобновлении функционирования автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Государственный реестр избирателей", ему хочется запить нецензурные слова кофе.

"100 км от Покровска до Павлограда — никаких признаков фортификаций. Где-то в Вашингтоне и Нью-Йорке шоумены шоуменят, аналитики вычитывают украинский План Победы. В новостях — анонсы о снятии Министра обороны и руководителя ГУР. Еще и еще раз прикидываю, как быстрее закрыть потребности друзей по РЭР, РЭБ, дронам. И подсознательно раскладываю запланированные властями бюджетные 42 млрд на дороги в возможное количество язычников, фпви, купольных реб", — пишет он.

Он добавляет, что в Днепре на улицах полно мужчин и женщин, которые держатся за руки, а рядом — дети с мороженым и глазами папы, которого увидели впервые за год. Луценко пишет, что глаза этих мужчин еще там, в окопах.

"Вечером молодежь под рев сирены прямо на улице поет Червону руту. Выстоим", — заключает он, добавив, "и кто, что делал — не забудем".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Юрий Луценко воевал под Киевом, на Николаевском и Донецком направлениях. С конца 2022 года он участвовал в боях в Соледаре и Бахмуте. Тогда в 2023 году получил звание "капитан". Он являлся командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов одной из частей ВСУ. Однако позже заявил, что вынужден покинуть армию из-за инвалидности.