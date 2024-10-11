Зняли з фронту в Україні: Сирський назвав кількість військ, які РФ перекинула у Курську область

Він сказав, як це вплинуло на фронт

Росія перекинула до Курської області, де триває операція Сил Оборони України, близько 50 тисяч військових. Цим окупанти ослабили свої позиції на інших напрямках фронту в Україні.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня. Він уточнив, що ворог перекинув сили з напрямків в Україні, де він веде наступальні дії.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків", — зазначив він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, цей крок росіян призвів до ослаблення російських угруповань на інших напрямках. Зокрема йдеться про Запорізьку та Херсонську області, а також Краматорський напрямок у Донецькій області.

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти змогли продавити лівий фланг Курського угруповання ЗСУ

"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", — наголосив Олександр Сирський.

Як писав "Телеграф", аналітичний проєкт DeepState повідомив, що на Курському напрямку внаслідок бойових дій 10 жовтня склалася напружена ситуація. Російські окупанти ціною великих втрат та зусиль змогли продавити лівий фланг Курського угруповання Збройних сил України.