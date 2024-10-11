Была милой девочкой: как выглядела в детстве нардеп Марьяна Безуглая (фото)

Скандальный политик родилась в состоятельной семье

Народный депутат Марьяна Безуглая, которую недавно лишили должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности, не раз становилась фигурантом скандалов из-за своих громких высказываний, в каких открыто критикует украинских военных.

36-летний политик любит селфи и не раз размещала в соцсетях не только спорные посты, но и личные фото. Однако далеко не все знают, как выглядела Марьяна Безуглая в детстве и в юности.

Как выглядела Марьяна Безуглая в детстве

Нардеп родилась в Киеве в состоятельной семье. Ее отец Владимир Безуглый — владелец многочисленных активов, в частности, Киевский завод "Гранит". Являлся соучредителем Фонда для пенсионеров МВД с 1990-х по 2022 год. А мама Марьяны, Валентина Терещенко — врач, ранее была заведующей кафедрой в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца.

Медуниверситет позже окончила и сама политик. До этого Безуглая училась в киевской гимназии им. Леси Украинки, где получила золотую медаль. Судя по фото, Марьяна была милым ребенком.

Марьяна Безуглая отмечает День Конституции Украины. Фото: Facebook

Марьяна Безуглая в юности

Фото: Facebook

Также известно, что Безуглая окончила Украинскую военно-медицинскую академию. По данным из открытых источников, она сначала работала в поликлинике, а затем перешла в проектный офис реформ Министерства обороны Украины, где занималась вопросами медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.

Безуглая закончила Богомольца. Фото: Facebook

В 2019 году Безуглая была избрана народным депутатом. В апреле 2024 года политик пошутила над заявлением Петра Порошенко снова баллотироваться в президенты Украины. Пользователи сети пост Безуглой восприняли неоднозначно.