Вскрыли посылку военного: "Новая почта" попала в новый скандал

Персонал Новой почты вновь оказался в центре скандала

В сети разгорелся новый скандал вокруг "Новой почты". Военнослужащий отправил с полигона домой маме летнее снаряжение, но работники одного из отделений почты вскрыли бокс с формой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил боец Сил обороны Украины, ранее журналист 24 канала Артем Овдиенко. По его словам, стоимость формы и снаряжения была 25 тысяч гривен — ее отправили в опломбированном боксе. В результате бокс приходит распломбированным и распотрошенным.

При этом персонал отделения хамил матери военного и говорил, "забирайте посылку в таком виде", пишет Овдиенко. Он уточнил, что это произошло в глубоком тылу, а также что пострадал брат его жены, который тоже служит в армии.

В комментариях началась активная дискуссия. Одни люди пишут, что не сталкивались с подобными инцидентами, другие, напротив, подтверждают слова Овдиенко и говорят, что были участниками подобных ситуаций.

В пресс-службе "Новой почты" пообещали разобраться в данной ситуации. Они попросили Артема написать номер накладной, военный опубликовал номер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине готовят законопроект, который даст возможность осуществлять выплаты пенсий через платежную систему "Новой почты".