В Украине волна рейдов ТЦК: кто и где сейчас может вручать повестки на самом деле

Есть несколько категорий лиц, которые уполномочены выдавать повестки

Во время военного положения и общей мобилизации вручение повесток может происходить в самых неожиданных местах, поскольку ТЦК проводят массовые рейды. Однако следует учесть, что вручать их могут и другие лица.

"Телеграф" рассказывает о том, где и кто сейчас вручает повестки в Украине. Стоит отметить, что этим занимаются сейчас не только представители военкомата.

При этом, полиция не имеет прямого полномочия вручать повестки военнообязанным. Ее основная функция – обеспечение правопорядка во время этого процесса.

Кто может вручать повестки

исполнительные органы сельских, поселковых, городских рад (при получении распоряжения ТЦК);

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на разглашение повесток.

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Где могут вручать повестки

Вручение повестки во время мобилизации и военного положения не происходит исключительно по домашнему адресу военнообязанного.

Уведомление и необходимости посетить ТЦК могут вручить в любом общественном месте, а также отправить по почте.

При єтом стоит отметить, что есть несколько видов повесток и далеко не каждая из них означает отправку на фронт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, 11 октября сотрудники ТЦК вместе с Нацполицией пришли во Дворец спорта после того, как там завершился концерт группы "Океан Эльзы". Они проверяли документы у мужчин и забирали посетителей в бусы. Группа в итоге никак не отреагировала на данное происшествие.