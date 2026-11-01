За час — целая жизнь. Украинцев покорила необычная текстовая игра (детали)
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"Симулятор жизни" опирается на мировую статистику
В интернете начала набирать популярность бесплатная браузерная игра 1 in 8 Billion, в которой можно прожить жизнь случайного человека – от рождения до смерти. Стартовые условия в одной из 172 стран и территорий определяет реальная статистика, а дальнейшую судьбу меняют решения игрока.
Об игре рассказал redflag_magazine в Threads. Одно прохождение занимает примерно час, а новая попытка предлагает другую судьбу.
Как устроена жизнь в 1 in 8 Billion
Игрок может родиться в обеспеченной семье в Японии или расти в бедности в Индии. Затем предстоит выбирать, как учиться, где работать, с кем строить отношения и стоит ли переезжать. Происхождение, семейный достаток, образование, карьера и продолжительность жизни зависят от статистических данных.
"При этом даже правильные решения не гарантируют счастливой жизни", – пишет @redflag_magazine.
На сайте 1 in 8 Billion перечислены источники модели: демографические данные ООН, показатели ВОЗ и Всемирного банка, сведения об образовании, занятости, урбанизации и других условиях жизни. Так игра связывает личный выбор с обстоятельствами страны, в которой родился персонаж.
Чего ждать в игре от Украины
Ожидаемая продолжительность жизни в Украине согласно данным, представленным на сайте игры, составляет 73,4 года: 78,3 года для женщин и 68,3 года для мужчин. Разница достигает десяти лет.
Вероятность умереть до пяти лет указана на уровне 0,8%, или 8 случаев на 1000 детей.
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (с учетом разницы в ценах на товары и услуги в разных странах) указан на уровне $15 917.
Реакция сети
"Родилась мальчиком в богатой семье Зимбабве. Умерла сразу же. Увлекательный геймплей".
"А у кого-то такая жизнь"
"Я снова родился в Украине"
"Я сыграл. Вся жизнь заняла 3.5 часа. Второй день отхожу. У меня там кот мой 3 раза умирал. Я читал статистику, которая посреди игры высвечивается. Про голод. Болезни. Про то, что в некоторых странах шанс умереть не дожив до 5 лет едва не 10%. А потом было осознание, что родители умирают. И что жизнь может закончиться резко, даже если в конце у меня было прекрасное здоровье и больше миллиона сбережений.
"Закончил играть. Молчал. Думал. Ещё раз убедился, что надо жить сейчас"
"Зумеры создали Sims?"
"Оно чисто текстовое, это явно создали миллениалы, которые когда-то играли в нефтяного магната в DOS"
"Родилась парнем в Турции. Упал и умер через год. Интересная игра"
"Вы этим постом почти остановили работу всего нашего отдела. Все сидят, играют"
"Родилась мальчиком в Эфиопии. Умерла сразу, потому что бедность и недоедание"
Как сообщал "Телеграф", без интернета можно отдыхать, заниматься домашними делами и общаться. Предлагает для этого пять идей: одни подойдут для занятий в одиночку, другие – вместе с кем-то.