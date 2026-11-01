Укр

За час — целая жизнь. Украинцев покорила необычная текстовая игра (детали)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Суровый виртуальный мир, основанный на реальной статистике
Суровый виртуальный мир, основанный на реальной статистике. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Симулятор жизни" опирается на мировую статистику

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В интернете начала набирать популярность бесплатная браузерная игра 1 in 8 Billion, в которой можно прожить жизнь случайного человека – от рождения до смерти. Стартовые условия в одной из 172 стран и территорий определяет реальная статистика, а дальнейшую судьбу меняют решения игрока.

Об игре рассказал redflag_magazine в Threads. Одно прохождение занимает примерно час, а новая попытка предлагает другую судьбу.

Как устроена жизнь в 1 in 8 Billion

Игрок может родиться в обеспеченной семье в Японии или расти в бедности в Индии. Затем предстоит выбирать, как учиться, где работать, с кем строить отношения и стоит ли переезжать. Происхождение, семейный достаток, образование, карьера и продолжительность жизни зависят от статистических данных.

"При этом даже правильные решения не гарантируют счастливой жизни", – пишет @redflag_magazine.

На сайте 1 in 8 Billion перечислены источники модели: демографические данные ООН, показатели ВОЗ и Всемирного банка, сведения об образовании, занятости, урбанизации и других условиях жизни. Так игра связывает личный выбор с обстоятельствами страны, в которой родился персонаж.

Диаграмма с долями новорождённых по странам и территориям
Статистика рождения в разных странах определяет стартовые условия в игре 1 in 8 Billion

Чего ждать в игре от Украины

Ожидаемая продолжительность жизни в Украине согласно данным, представленным на сайте игры, составляет 73,4 года: 78,3 года для женщин и 68,3 года для мужчин. Разница достигает десяти лет.

Вероятность умереть до пяти лет указана на уровне 0,8%, или 8 случаев на 1000 детей.

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (с учетом разницы в ценах на товары и услуги в разных странах) указан на уровне $15 917.

Реакция сети

"Родилась мальчиком в богатой семье Зимбабве. Умерла сразу же. Увлекательный геймплей".

"А у кого-то такая жизнь"

"Я снова родился в Украине"

"Я сыграл. Вся жизнь заняла 3.5 часа. Второй день отхожу. У меня там кот мой 3 раза умирал. Я читал статистику, которая посреди игры высвечивается. Про голод. Болезни. Про то, что в некоторых странах шанс умереть не дожив до 5 лет едва не 10%. А потом было осознание, что родители умирают. И что жизнь может закончиться резко, даже если в конце у меня было прекрасное здоровье и больше миллиона сбережений.

"Закончил играть. Молчал. Думал. Ещё раз убедился, что надо жить сейчас"

"Зумеры создали Sims?"

"Оно чисто текстовое, это явно создали миллениалы, которые когда-то играли в нефтяного магната в DOS"

"Родилась парнем в Турции. Упал и умер через год. Интересная игра"

"Вы этим постом почти остановили работу всего нашего отдела. Все сидят, играют"

"Родилась мальчиком в Эфиопии. Умерла сразу, потому что бедность и недоедание"

Скриншот комментариев alina.kalinina.279, tochechki.tochechki, youmetexts и igor_oliynick
Реакции игроков показывают, как симулятор случайной жизни заставляет задуматься о судьбе
Комментарии в Threads о сходстве игры с Sims и текстовыми играми в DOS
Игра 1 in 8 Billion напоминает о текстовых симуляторах из эпохи DOS
Скриншот обсуждения игры в соцсети с комментариями пользователей
Игроки делятся переживаниями после прохождения игры 1 in 8 Billion
Комментарии пользователей shelenkoolga, i___vj___i и pvl.obrztc с реакциями на игру
Реакции игроков показывают, как случайная виртуальная жизнь вызывает разные эмоции

Как сообщал "Телеграф", без интернета можно отдыхать, заниматься домашними делами и общаться. Предлагает для этого пять идей: одни подойдут для занятий в одиночку, другие – вместе с кем-то.

Теги:
#Браузер #Игра #Симулятор