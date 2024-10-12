Принудить Россию к миру: как в этом может помочь европейское турне Зеленского

Не все страны-союзницы понимают про, что на самом деле война в Украине

Одной из главных задач президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Европу стала презентация "Плана победы Украины", который, вероятно, покажут РФ на втором Саммите мира.

Как отметил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, разработанная Украиной стратегия должна быть у всех партеров, ведь они ее часть.

"Президент презентовал план принуждения России к адекватному мировосприятию и готовности вести переговоры. Россию можно только принудить к этому. Там есть ресурсные необходимости, которые можно реализовать только с нашими партнерами — это и оружие, и юридические особенности продолжения войны", — пояснил Подоляк.

По его словам, к сожалению, некоторые партнеры до сих пор не понимают до конца о чем война в Украине. Она о доминировании правил тех или иных, о правилах в рамках международного права, к чему привыкли европейские страны.

"Эта война о доминировании силы, насилия, за что выступает Россия, о принятии и готовности вести те или иные переговоры. Россию можно принудить только к этому", — говорит Подоляк.

Напомним, что Зеленский объяснил, в чем смысл "Плана победы Украины". Ведь Россия считает себя способной игнорировать реальную дипломатию и украинскую "Формулу мира".

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных заявлениях Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца после встречи.