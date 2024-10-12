Встать на колени перед РФ? Почему слова о территориальных уступках показательны

Смогут ли они действительно остановить Россию

Нашумевшие статьи о территориальных уступках России ради мира указывают только на тотальное не понимание противника Украины. В то же время надеяться на союзников, которые боятся давать оружие Украине, в плане гарантий безопасности — бесполезное дело.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в эфире "Мы — Украина".

"Кто-то говорит: так давайте вы встанете на колени перед агрессором и это будет гарантировать вам, что он дальше не будет вас убивать. Такие публикации инфантильны, потому что они говорят так: мы хотим простимулировать Россию, мы хотим, чтобы вы проиграли. Они напрямую так не говорят, они говорят: нужно отдать территорию, вы получите за это гарантию безопасности", — говорит Подоляк.

По его мнению, обещанные гарантии безопасности, которые должны предоставить партнеры за окончание войны на плохих условиях для Украины, сомнительны.

"Почему эти же страны при окончании войны должны дать вам невероятные гарантии безопасности, если они сегодня оружие боятся дать, а завтра они вам почему-то дадут такие гарантии, которые должны автоматически останавливать Россию", — добавляет советник руководителя ОП.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Подоляка, партнеры должны понимать, о чем война в Украине, чтобы они могли эффективно способствовать реализации Плана победы.