Досвідчений військовий детально пояснив, чому СЗЧ не вихід

СЗЧ — це глобальне послаблення

Питання самовільного залишення військової частини (СЗЧ) зараз обговорюється дуже завзято, адже демобілізація військових та ротація майже не можливі. Проте "самоволка" у будь-якому випадку не вихід, вона не принесе військовому бажаного.

Як розповів "Телеграфу" у межах проєкту "Лінія спротиву" Геннадій Левітас на псевдо "Кажан", командир РУБпАК (роти ударних безпілотних авіаційних комплексів — Ред.) 112 ОБр ТРО, СЗЧ не дасть відчуття безпеки і точно не допоможе закінчити війну.

"Ніхто не мріяв про тривалу службу, але ми не завжди можемо обирати події, які стаються в країні. Ми в межах цих подій можемо займати дорослу позицію. Якщо ми говоримо про уявну демобілізацію: війна йде, на нас тиснуть, але чи є резерви, які поповнюються? Чи буде у них достатньо часу для злагодження, для підхоплення цих напрямів? Ні!" — каже військовий.

За його словами, на фронті складніше, ніж може здатися, адже у цивільному житті людина може обрати собі роботу, місце проживання, спосіб дій. На війні або наша армія програє, або приймає певні правила та загрози.

"І в реакції на ці загрози немає СЗЧ. Воно не вирішує проблему, не нівелює небезпеку, не наближає перемогу — це глобальне послаблення. В моїх очах СЗЧ — це не ок", — додає "Кажан".

Він зауважує, що у його підрозділі наразі не було випадків "самоволки" і сподівається, що не буде. До того ж, на думку командира, військові мають бути вмотивовані завершити війну якмога швидше і не допустити, щоб їх діти йшли на фронт. А тут СЗЧ не допоможе.

"У мене три сини: старшому скоро буде 18. Він не поїде з України. У мене є мотивація закінчити війну до того, як він стане в стрій. Чи можу я на цьому фоні втомитися і піти в СЗЧ?" — говорить "Кажан".

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий пояснив, як Україна може закінчити війну.