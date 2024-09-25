Вечный фронт со срывами на СОЧ. Дождутся ли в ВСУ демобилизации

Уставшие военные ищут возможность отдохнуть от фронта. Но до сих пор не слышат предложений от власти, как это сделать законно

"За 11 лет войны с Россией наше общество и наши власти не нашли в себе сил серьезно и честно говорить о реалиях затяжной, постоянной войны", — пишет в своем посте в Facebook военнослужащий Сергей Гнездилов. Он взорвал информационное пространство своим постом, в котором откровенно признался, что идет в СОЧ (самовольное оставление воинской части) после 5 лет службы.

Гнездилов требует установить четкие сроки службы в ВСУ в условиях военного положения. Аргументирует это тем, что на фронте много военных, которые без ротации служат с 24 февраля 2022 года. А некоторые пришли в армию и раньше.

"Вместо доктрины "воевать — обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", — считает Гнездилов.

Его пост снова поднял чувствительную проблему демобилизации. Во время принятия закона о мобилизации Генштаб и Минобороны призвали убрать из текста документа упоминание об установлении сроков службы. Пообещали разработать новый законопроект за 8 месяцев. Однако этого пока не произошло.

Большинство военных согласились с Гнездиловым по поводу проблемы увольнения со службы, но не поддержали его методов. В частности, раскритиковали его за решение пойти в СОЧ и публично об этом заявить. Есть ли выход из этой сложной ситуации – разбирался "Телеграф".

СОЧ не выход

По данным народного депутата от "Слуги народа" Руслана Горбенко, за 2,5 года войны насчитывается более 80 тысяч официальных случаев СОЧ. На что опираются его цифры, неизвестно. "Телеграф" обратился к депутату за комментарием, но ответа не получил. Собеседник издания в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности сообщил, что военное руководство не озвучивало такие цифры. Откуда такая информация у Горбенко, не являющегося членом данного комитета, неизвестно.

Не комментируют случаи СОЧ и в Генштабе. Согласно законодательству, против такого военнослужащего могут возбудить уголовное дело и отправить за решетку. Однако на практике командиры боевых бригад не спешат фиксировать подобные случаи, и военнослужащие нередко возвращаются. Наказывают их уже непосредственно командиры. С официально зарегистрированными случаями другая проблема — нередко суды по этим делам затягиваются на долгие месяцы и даже годы, и военнослужащий после СОЧ продолжает нести службу без наказания. Что подрывает дисциплину в коллективах, не под запись жалуются командиры.

Гнездилов рассказывает, что лично к нему правоохранители еще не приходили, подозрение не вручали. Но о нем расспрашивают у друзей. Он уверяет, что не ставил целью популяризировать СОЧ среди военнослужащих. Он призывает к реформе системы мобилизации.

"Давайте мы трезво посмотрим на вещи и ответим себе на вопрос. Сколько продлится война? Она продлится еще три месяца? Нет. Если мы не знаем, сколько она продлится, разве не пора создавать мобилизационные и демобилизационные очереди? Большинство военных считают, что демобилизация — это очень условная штука. Во время войны военный долго не будет сидеть в тылу. Но дайте ему отдохнуть полгода или год, и он вернется с гордо поднятой головой", — комментирует "Телеграфу" Гнездилов.

Альтернатива демобилизации

Военнослужащий призывает предоставить право на досрочное увольнение с военной службы для тех, кто уже почти 3 года работает на фронте. Гнездилов утверждает, что затягивание этой истории не идет на пользу воюющей стране и порождает другой феномен:

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то была мемом, а сейчас — очень распространенное явление; разводятся с женами, чтобы оформить единоличное попечительство над ребенком; разводят собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом; идут в СОЧ", — говорит Гнездилов.

Но даже о досрочном увольнении со службы пока только идут дискуссии.

Народный депутат от "Голоса" и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин рассказывает, что во время обсуждения "мобилизационного закона" он предлагал норму об увольнении с военной службы даже в период военного положения тех граждан, которые были призваны на военную службу во время мобилизации и отслужили не менее 24 месяцев.

"Генштаб считает: поскольку срок завершения боевых действий неизвестен, а масштаб боевых действий вряд ли будет меняться, то они пока выступают против досрочного увольнения граждан с военной службы", — добавил депутат в интервью "Украинской правде".

Поэтому по законодательству у военнослужащего есть только несколько опций для увольнения со службы в период военного положения:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства (соответствующий перечень подробно указан в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе");

возраст;

вступление в законную силу приговора суда.

Что говорят во власти?

Хотя ни один представитель власти официально не отреагировал на данную дискуссию, но они за ней следят. Источник "Телеграфа" в военном руководстве подтвердил информацию, что над вопросом демобилизации сейчас никто не работает, потому что "нет оснований ее проводить".

"Когда мы скажем, что демобилизация начинается тогда-то, это будет означать, что из армии уйдут те, у кого больше опыта. Это будет мотивом для россиян приберечь на тот момент какую-то новую ударную операцию", — объясняет собеседник.

К тому же во власти пока не нашли решения, как заменить сильные боевые бригады, на которых держится часть фронта. Поэтому было решено проводить ротации. Хотя и эта возможность не доступна для всех. Ведь остаются проблемы с темпами мобилизации и недостаточным количеством людей для смены военных на передовой. При этом в Минобороны заявляют , что все идет по плану.

"С ротациями есть две проблемы. Первая – нам до сих пор не дали достаточно оружия, чтобы укомплектовать бригады резерва. Вторая – снова возвращаемся к тому, что не все подразделения одинаковые, и ротация иногда означает потерю позиций", – добавляет источник издания.

Поэтому здесь нет простых, линейных решений, резюмирует собеседник. Между тем часть депутатов решила начать нарабатывать законопроект о демобилизации.

"По состоянию на сегодняшний день вопрос демобилизации на комитете по вопросам нацбезопасности не обсуждается. Но при этом есть группа народных депутатов — Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Максим Фролов, Владлен Неклюдов, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский и я, которые в рамках работы общественной организации "ВПО України" начинают готовить решение о будущих законодательных изменениях в этом вопросе", — комментирует "Телеграфу" парламентарий от "Слуги народа" Александр Федиенко.

Он добавляет, что будущий законопроект будет базироваться на предложениях от военных, общества и понимании выполнения этой задачи через мобилизацию. Также планируется консультация с Генштабом и Минобороны. Как это будет выглядеть в конечном варианте, а главное — когда законопроект хотя бы теоретически может быть принят, пока неясно.

Источники издания ожидают, что публичная дискуссия обострится ближе к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения. Именно поэтому от власти ждут более быстрых действий как в направлении обеспечения мобилизации, так и в направлении баланса относительно увольнения военнослужащих в запас. Хотя бы на какое-то время.