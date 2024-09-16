Святошинский ТЦК в Киеве заминирован? Что известно

Всех военнообязанных якобы выгнали на улицу

В Киеве якобы заминировали один из ТЦК. Об этом сообщили несколько пабликов в Telegram, однако официальной информации об этом не поступало.

Видео, в частности, было опубликовано в канале "Times of Ukraine". Из-за настроек канала мы не можем поделиться с вами видео, но сделали несколько скринов.

Как видим, на кадрах видна толпа, которая вероятно ждет вблизи здания ТЦК. Вместе с видео появилось и сообщение о том, что возможно заминирован Святошинский ТЦК, находящийся по адресу ул. Павла Глазового, 1.

Официальная информация о заминировании не поступала. Так же, как нет упоминаний об этом и в местных киевских пабликах.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что бойцы ГУР и ССО заминировали и взорвали железнодорожный участок "Старый Оскол — Валуйки". В результате успешной операции пострадал грузовой поезд, который "работал" на нужды окупантов.