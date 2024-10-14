Россияне давят уже пять суток, но... Зеленский рассказал о ситуации на Курщине

Ожесточенные бои не утихают

Ситуация на Курщине ежедневно становится все труднее, ведь уже пятые сутки подряд россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. Но украинские бойцы удерживают территории и контролируют ситуацию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки. Он подчеркнул, что активные боевые действия также идут и на востоке страны.

"Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что на Ставке получил аналитические данные от ГУР МО и СВР по поводу того, кто именно помогает России вести войну против Украины. То есть о военных, экономических, политических партерах, открыто или скрыто поддерживающих лидера РФ Владимира Путина. На заседании было решено, какие еще шаги Украине следует предпринять, чтобы вместе с партерами ослабить военную машину Кремля.

"Был доклад Министерства обороны о контрактации на текущий и последующий периоды, в том числе с использованием партнерской помощи, об инвестициях наших ключевых партнеров в украинский ОПК", — добавил президент.

Напомним, что на самых горячих направлениях фронта тактика россиян изменилась. Они начинают рыть подземные туннели там, где не могут прорвать оборону ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия перебрасывает на Курщину штурмовые бригады. Военный рассказал, имеют ли они успех.