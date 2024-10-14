Армия РФ продвигается на Донбассе: бешеное давление на четырех направлениях фронта (карты боев)

В Генштабе назвали число потерь

В Украине начался 964-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 13 октября, враг продвинулся в ряде населенных пунктов на Донбассе и в Курской области.

Аналитики портала Deepstate пишут, что продвижение вражеской армии есть у Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Цукурино, Железной Нивы (Донецкой области). Что касается продвижения войск РФ в Курской области, то на портале отметили, что россияне двигаются в Ольговке, Кременном.

"Враг продвинулся у Калиновки, Временного Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кременного, в Цукурино и Золотой Ниве", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 13 октября, писал, что горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях. В общей сложности за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

"Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Екатериновки. Наибольшую активность противник проявлял в районах Желанного, Второго и Константиновки. 19 атак, десять боеприкосновений до сих пор продолжается", — пишут в Генштабе.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово, враг 22 раза пытался вклиниться в нашу оборону. Основные усилия россияне на этом направлении сосредотачивают в районе Селидового, где было 15 попыток врага продвинуться вперед.

"Противник несет значительные потери — по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 228 окупантов, 105 из них — безвозвратно. Уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля врага", — говорится в отчете.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Пять атак отбиты Силами обороны, 11 боеприкосновений продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. До сих пор ведутся четыре боестолкновения, остальные — наши воины остановили.

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