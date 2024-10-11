Торецк – сплошные руины: как сейчас выглядит город, за который идут ожесточенные бои (фото, видео)

Нет ни одного целого дома

На восточном фронте Украины продолжаются самые ожесточенные бои. Оккупанты стирают с лица Земли Торецк, в который недавно вошли.

В сети уже публикуют фото и видео города, который ежедневно под огнем армии РФ, и все больше превращается в руины.

На снимках видно, что в Торецке не осталось ни одного дома. Все многоэтажки разрушены и частично выгорели. Улицы города затянуты дымом, ведь пожары от прилетов не утихают.

Напомним, что в настоящее время Силы обороны Украины контролируют около 40-50% территории Торецка в Донецкой области. Остальные территории — захвачены россиянами, ежедневно атакующими город.

На видео, где показан Торецк с высоты птичьего полета, видно, что город — сплошные руины, но это не останавливает российский огонь. Оккупанты ежедневно бьют по Торецку, разрушая все.

Заметим, что до начала войны в городе проживало более 50 тысяч украинцев.

Также, по словам бойцов ВСУ, россияне стремятся закрепиться в Торецке, чтобы продвигаться дальше, в частности, в Покровск. Кроме того, это позволит оккупантам усилить свои позиции у Часового Яра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские войска могли захватить еще три села под Покровском.