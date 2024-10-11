Торецк – сплошные руины: как сейчас выглядит город, за который идут ожесточенные бои (фото, видео)
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Нет ни одного целого дома
На восточном фронте Украины продолжаются самые ожесточенные бои. Оккупанты стирают с лица Земли Торецк, в который недавно вошли.
В сети уже публикуют фото и видео города, который ежедневно под огнем армии РФ, и все больше превращается в руины.
На снимках видно, что в Торецке не осталось ни одного дома. Все многоэтажки разрушены и частично выгорели. Улицы города затянуты дымом, ведь пожары от прилетов не утихают.
Напомним, что в настоящее время Силы обороны Украины контролируют около 40-50% территории Торецка в Донецкой области. Остальные территории — захвачены россиянами, ежедневно атакующими город.
На видео, где показан Торецк с высоты птичьего полета, видно, что город — сплошные руины, но это не останавливает российский огонь. Оккупанты ежедневно бьют по Торецку, разрушая все.
Заметим, что до начала войны в городе проживало более 50 тысяч украинцев.
Также, по словам бойцов ВСУ, россияне стремятся закрепиться в Торецке, чтобы продвигаться дальше, в частности, в Покровск. Кроме того, это позволит оккупантам усилить свои позиции у Часового Яра.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские войска могли захватить еще три села под Покровском.