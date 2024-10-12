В вышиванках и убитые горем: как семья Фарион перенесла вторую большую потерю (фото)
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Без отца осталось два ребенка
В субботу, 12 октября, дочь погибшего языковеда Ирины Фарион София Семчишин со своими детьми провела в последний путь своего погибшего на войне мужа Василия Особу. Щемящие кадры прощания уже облетели сеть.
Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый, где состоялась церемония прощания с двумя Героями, отдавшими свою жизнь за Украину – Василием Особой и Михаилом Езерским.
Отмечается, что Василий Особа — зять убитого языковеда Ирины Фарион. Он погиб на войне в 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины.
Его жена София и двое детей, сын Дима и дочь Ева, были на прощании в вышиванках и держались достойно. Жена Особы ели сдерживала слезы, ведь два месяца назад она похоронила мать, а теперь потеряла мужа.
"София очень тяжело переживала потерю мамы, известного языковеда Ирины Фарион. В такой короткий период в семью пришла еще одна беда. Искренние соболезнования!" — говорится в сообщении Садового.
На церемонию прощания пришли не только родственники и знакомые, но и простые украинцы, чтобы отдать дань уважения погибшему Герою.
Напомним, Василий Особа погиб в бою с российскими оккупантами на Северском направлении.
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