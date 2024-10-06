Хотел отомстить за убийство тещи: что известно о семье погибшего на фронте зятя Ирины Фарион (фото)

У Василия Особы осталась жена и двое детей

Сегодня, 6 октября, стало известно, что на фронте погиб Василий Особа — зять языковеда Ирины Фарион, убитой 19 июля. София Семчишин, дочь политика стала вдовой.

Известно, что у Василия Особы остались жена и двое детей — Дмитрий и Ева. "Телеграф" решил выяснить, что известно о зяте Ирины Фарион и его семье.

Василий Особа — что известно

Учился Василий Особа во Львовской политехнике. Работал помощником депутата Михаила Семчия от партии "Свобода". С будущей женой Софией Семчишин он познакомился во Львове, возле памятника Тарасу Шевченко.

Женился Василий Особа на дочери Ирины Фарион в июле 2016 года. Как сообщала Ирина Фарион, свадьба не была большой. Были приглашены 80 гостей, но среди них не было Олега Тягнибока — лидера партии "Свобода", ведь в тот день его не было во Львове.

Через два года у супругов родилась дочь Ева, а еще через два — сын Дмитрий. О личной жизни Василий Лицо рассказывал мало и вел непубличную жизнь. Ирина Фарион также выбирала не выносить в общество частную жизнь дочери и долгое время не рассказывала в СМИ, что ее зять находится на фронте и защищает нашу страну.

С Ириной Фарион у него были теплые отношения. Василий Особа часто выкладывал ее фото в соцсетях, а после смерти тещи он посвящал посты ей.

Реакция на убийство Ирины Фарион

Зять Ирины Фарион болезненно пережил смерть тещи. Тогда он опубликовал фото снарядов с надписью "За Фарион". Публичных заявлений и комментариев больше Василий Особа не давал.

Василий Особа погиб на фронте

Зять Ирины Фарион погиб в бою на Северском направлении, о чем стало известно 6 октября. Он сразился в 4-м батальоне "Сила Свободы" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зять Ирины Фарион говорил о теще. Василий Особа был воплощением того, что языковед хотел видеть в зяти.