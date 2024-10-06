Зять Фарион погиб на фронте: что он говорил о теще

У мужчины были теплые отношения с матерью своей жены

В воскресенье, 6 октября, стало известно о том, что на фронте погиб зять языковеда Ирины Фарион Василий Особа. У мужчины были теплые отношения с тещей, а после ее убийства он даже обещал отомстить.

Как рассказывала ближайшая подруга Фарион Оксана Микитюк в интервью Obozrevatel, Особа был воплощением того, что языковед хотела видеть в зяте. По ее словам, ее семья даже молилась на то, чтобы дочь Фарион нашла кого-то подобного.

"Приходим мы как-то в дом, где жила мама Ирины. Она сидит в беседке и молится. Ирина склонилась к ней и обращается в шутку: "Рассказывайте, Ярослава Степановна, о чем молитесь?". А мама отвечает: "Я так хочу, чтобы Софийка встретила мужчину, который был бы национальным и религиозным". И мама Ирины вымолила такого зятя. Василек совершенно отвечал той жизненной дороге, по которой шли Ирина и ее Софийка. Поэтому когда началась война, что сделал мужчина, которого моя подруга называла своим сыном? Ушел на войну", — рассказывала Микитюк.

После убийства Фарион Особа, который служил минометчиком в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" обещал отомстить за ее гибель и показывал мины с ее именем.

Хотя сам Особа редко говорил о теще публично, но в своих соцсетях он часто публиковал ее фотографии, фрагменты ее публичных выступлений или лекций. С момента гибели языковеда, практически все сообщения в его Facebook были посвящены ей.

Как сообщалось ранее, 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на Фарион. Женщине выстрелили в висок из пистолета и через несколько часов она скончалась в больнице. Через несколько дней подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Молодой человек не признает своей вины. Его родители тоже не верят, что сын мог убить и называют его патриотом.