Дочь Фарион прощается с мужем во Львове – всего два месяца назад она похоронила мать (видео)

С мужем дочери Фарион прощаются во Львове

В субботу, 12 октября, во Львове началось прощание с бойцом Сил обороны Украины и зятем Ирины Фарион Василием Особой, который погиб на российско-украинской войне. Гроб с телом доставили в Гарнизонный храм Львова.

Об этом сообщает "Телеграф". Боец служил в 4 бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины. Попрощаться с Особой пришла его жена София Семчишин, дочь Ирины Фарион, а также дети Василия.

Дочь Фарион была одета в траурную одежду и носила темные очки.

За два месяца до гибели Василия во Львове была застрелена его теща, филолог и языковед, депутат Верховной Рады Украины в 2012-2014 годах Ирина Фарион.

Фотографии с процессии опубликовали журналисты "Суспільне. Львів".

Журналисты 5 канала также опубликовали кадры прощания с Особой. Вместе с ним в храме прощаются с еще одним защитником, Михаилом Езерским.

Напомним, Василий Особа погиб в бою с российскими оккупантами на Северском направлении. Он защищал Украину в составе Национальной гвардии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что петиция о посмертном присвоении Ирине Фарион звания Герой Украины набрала необходимое количество подписей. Ее рассмотрят на заседании наградной комиссии Министерства образования и науки Украины.