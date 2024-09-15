Иначе рождаемость сократится: демограф рассказал о том, сколько детей должна рожать одна украинка

Из-за "старения нации" демографические процессы замедляются

Из-за полномасштабной войны Украина оказалась на последнем месте мировых демографических рейтингов. Согласно недавнему отчету ЦРУ, наше государство заняло первое место по уровню смертности и последнее по уровню рождаемости среди всех стран мира. На фоне этой тревожной статистики ученые подсчитали, сколько детей рожать украинки, чтобы население страны не сокращалось.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун поделился результатами этих исследований в эфире "Мы-Украина". По словам Гладуна, для поддержания стабильной численности населения в Украине необходимо, чтобы 100 женщин в течение жизни рожали 210-220 детей.

Старение нации

Однако реальная ситуация в нашей стране значительно отличается от этого показателя. По состоянию на 2023 год 100 украинских женщин в течение жизни рожают всего 92-98 детей. Этот уровень значительно ниже необходимого для естественного воспроизводства населения.

Статистика ЦРУ показала, что в Украине на каждых 1000 человек приходится 18,6 смерти, что является самым высоким показателем в мире. Относительно рождаемости Украина демонстрирует самый низкий уровень глобально – шесть новорожденных на 1000 человек.

Несмотря на такие неутешительные данные, Александр Гладун не согласен с утверждением ЦРУ о том, что в Украине "самый низкий уровень рождаемости в мире". Эксперт объясняет это особенностями демографической структуры населения: "Рождаемость зависит от половозрастной структуры и возрастной структуры женщин репродуктивного возраста. У нас, можно сказать, по структуре населения "старая" страна, поэтому и рождаемость меньше".

Демографическая ситуация в Украине вызывает обеспокоенность специалистов. Для восстановления и роста населения страны необходимы комплексные меры, направленные на повышение уровня рождаемости и снижение смертности. Эксперты отмечают необходимость государственной поддержки молодых семей, улучшение медицинского обслуживания и создание благоприятных условий для воспитания детей.

Важно отметить, что демографические процессы носят длительный характер, и для существенных изменений требуется время. Однако понимание текущей ситуации и принятие соответствующих мер критически важны для будущего Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, что после окончания действия временной защиты беженцев в ЕС. По мнению демографа, заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексея Позняка в ЕС заинтересованы, чтобы часть украинцев осталась.