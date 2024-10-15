Будут ли блекауты при температуре в 0 градусов. Эксперт озвучил прогноз

Директор Центра исследований энергетики озвучил прогноз для украинцев на зиму

Ситуация в энергетике Украины остается сложной и может ухудшиться с наступлением холодов. Однако если не будет новых атак России, а также при условии, что объекты энергосистемы будут восстановлены, есть шансы быть со светом даже при температуре 0 градусов.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил Директор Центра исследований энергетики. Он отметил, что благодаря фантастическим темпам восстановления поврежденной генерации, украинцы будут обходиться без ограничений электроснабжения до температуры 0 градусов.

По его словам, раньше на восстановление объектов энергетики требовалось от 7 до 8 месяцев, по стандартам Европейского Союза и того дольше — от 9 до 10 месяцев. Сейчас "Укрэнерго" производит восстановление за 1 месяц.

"Если все работает, если ничего нигде не сломалось и если не произошло новых атак, мы можем рассчитывать, что отключений частных потребителей и домохозяйств, т.е, нас с вами не будет. Конечно, когда погода будет холоднее, там все равно придется идти на определенные ограничения, но они не будут апокалиптические", — заявил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что отключение света может ухудшить боеспособность ВСУ.