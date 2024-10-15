Заморозки накроют Украину: где будет холоднее всего в ближайшие дни

Одевайтесь потеплее

В Украину надвигаются сильные заморозки до -5 градусов, которые накроют большинство территории уже в среду, 16 октября. Также некоторые области ожидают небольшие осадки.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Мороз не обойдет стороной и Киев, где прогнозируются до -2 градусов.

"Ночью 16-19 октября почти по всей Украине начнутся сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый). А также ночью 17-19 октября заморозки на почве и в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что резко похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В то же время, по данным синоптика Натальи Диденко, заморозки в ближайшую ночь коснутся преимущественно западных областей, там ожидаются прояснения. А на большинстве территорий из-за значительной облачности ожидается плюсовая температура даже ночью.

"В западных областях Украины ночью заморозки 0-3 градуса, днем +9+12, в Закарпатье до +16 градусов. Без осадков и даже с солнышком. На севере периодически дождь и холодяк, +8-11 градусов. В центральных областях местами будет идти дождь, днем ​​+9-13 градусов. В восточных областях также завтра дождь, однако теплее +11-14 градусов", — пишет синоптикиня.

Она же отмечает, что на юге страны ожидаются сильные дожди и до +13 градусов днем.

"17, 18, 19 и 20 октября, при увеличении площади прояснений (антициклон), вероятность заморозков припадет на большинство территории Украины", — добавляет синоптикиня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Одессе будут заморозки и ожидать ли морозов до конца недели.