Чи будуть блекаути при температурі 0 градусів. Експерт озвучив прогноз

Директор Центру досліджень енергетики озвучив прогноз для українців на зиму

Ситуація в енергетиці України залишається складною і може погіршитись із настанням холодів. Однак, якщо не буде нових атак Росії, а також за умови, що об’єкти енергосистеми будуть відновлені, є шанси бути зі світлом навіть за температури 0 градусів.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив директор Центру досліджень енергетики. Він зазначив, що завдяки фантастичним темпам відновлення пошкодженої генерації українці обходитимуться без обмежень електропостачання до температури 0 градусів.

За його словами, раніше на відновлення об’єктів енергетики потрібно було від 7 до 8 місяців, за стандартами Європейського Союзу і того довше — від 9 до 10 місяців. Наразі "Укренерго" здійснює відновлення за 1 місяць.

"Якщо все працює, якщо нічого ніде не зламалося і якщо не сталося нових атак, ми можемо розраховувати, що відключень приватних споживачів і домогосподарств, тобто, нас з вами не буде. Звичайно, коли погода буде холодніша, там все одно доведеться йти на певні обмеження, але вони не будуть апокаліптичні", — заявив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відключення світла може погіршити боєздатність ЗСУ.