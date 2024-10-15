Три украинских женских имени, которые восхищают своей красотой
Красивые имена придают детям уверенность.
Возвращение к своему родному становится распространенной тенденцией в Украине. Люди стали больше интересоваться национальной культурой, историей, языком. Так же родители предпочитают украинские имена для детей.
Украинские имена имеют хорошее значение, особую силу и благозвучие, и в этом их главные преимущества. "Телеграф" собрал три красивых женских имени, которыми можете назвать девочку.
- Мирослава – красивое женское имя, имеющее древнее старославянское происхождение. Оно состоит из 2 частей: "миро" и "слава". Оно символизирует мир, покой и гармонию.
- Несмотря на то, что имя Параскевия имеет греческие корни, оно получило широкое распространение еще у наших предков-славян. Его переводят по-разному: "накануне праздника", "ожидания", "приготовления". Имя ассоциируется с чем-то светлым и приятным, поскольку означает подготовку к торжеству.
- Квитка — имя, напоминающее нам о пьянящем аромате и красивом виде. Кто-то представляет себе красные розы, а другой — нежные гортензии. Со всем этим имя имеет хороший контекст, поэтому следует его использовать. "Квитка" — удельно украинского происхождения и означает красивое растение с лепестками.
До этого "Телеграф" рассказывал о редко используемых украинских именах с особым значением. Ими часто называли детей в древности.