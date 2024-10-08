Их мало кто слышал: пять редких украинских имен с особым смыслом

Многие имена остались в веках, но их мало кто знает

Выбор имени для ребенка — это ответственная задача, ведь оно должно быть не только милозвучным, но и обладать глубоким смыслом. Существуют редкие имена, которые были незаслуженно забыты, но могут стать прекрасным выбором для нового поколения.

"Телеграф" вспомнил, какими именами в Украине когда-то называли детей. Они весьма уникальны и красиво звучат.

Редкие украинские имена для девочек и мальчиков

Леонилла

Это имя имеет греческие корни и происходит от слова "леон" (лев), что символизирует силу и мужество. Носительницы имени Леонилла часто обладают такими чертами характера, как решительность, уверенность в себе и стремление к справедливости. Они обычно сильные и независимые личности, способные вести за собой других и принимать важные решения.

Вирляна

Красивое старинное имя, имеющее славянское происхождение. Согласно одной из версий, это имя появилось от слова "верить". Так называли девочек, которые рождались в семьях, где их долго ждали и "верили" в их появление. Девушки с таким именем эмоциональны и чутки к окружающим, они стремятся к достижению своих целей и не боятся трудностей.

Хотимир

Имя Хотимир является славянским двухосновным именем, происходящим от глагола "хотеть" и существительного "мир". Это имя можно трактовать как "желающий мира". Мужчины, обладающие этим именем, часто отличаются своей целеустремленностью и настойчивостью в достижении своих целей, что помогает им преодолевать трудности и находить оптимальные решения. Это имя может символизировать миролюбие и стремление к взаимопониманию в жизни.

Устим

Это имя имеет древнеславянские корни и является производным от греческого имени Остин (или Аустин), что означает "великолепный" или "благородный". В славянских традициях имя Устим часто ассоциируется с идеей мужества и силы. Носители имени Устим, как правило, обладают такими чертами, как решительность, упорство и стремление к справедливости.

Аскольд

Редкое имя, которое сейчас мало кто использует. Оно происходит от староскандинавского "Ásgeirr", что означает "божий копье" или "божий воин". Носители имени Аскольд обычно обладают такими чертами, как храбрость, решительность и лидерские качества. Аскольды часто имеют высокий уровень ответственности и стремятся к справедливости.

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