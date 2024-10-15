Три українські жіночі ім'я, які захоплюють своєю красою

Красиві імена додають дітям впевненості

Повернення до свого, рідного стає поширеною тенденцією в Україні. Люди почали більше цікавитися національною культурою, історією, мовою. Так само батьки надають більшу перевагу українським ім'ям.

Українські імена мають хороше значення, особливу силу та милозвучність, й у цьому їхні головні переваги. "Телеграф" зібрав три красивих жіночих імені, якими можете назвати дівчинку.

Мирослава — гарне жіноче ім'я, що має давнє старослов'янське походження. Воно складається з 2 частин: "миро" і "слава". Воно символізує мир, спокій та гармонію.

— гарне жіноче ім'я, що має давнє старослов'янське походження. Воно складається з 2 частин: "миро" і "слава". Воно символізує мир, спокій та гармонію. Попри те, що ім'я Пелагія має грецьке коріння, воно набуло широкого поширення ще в наших предків-слов'ян. Його перекладають по-різному: "напередодні свята", "очікування", "приготування". Ім'я асоціюється з чимось світлим і приємним, оскільки означає підготовку до торжества.

має грецьке коріння, воно набуло широкого поширення ще в наших предків-слов'ян. Його перекладають по-різному: "напередодні свята", "очікування", "приготування". Ім'я асоціюється з чимось світлим і приємним, оскільки означає підготовку до торжества. Квітка — ім'я, яке нагадує нам про п'янкі пахощі та красивий вигляд. Хтось уявляє собі червоні троянди, тоді як інший — ніжні гортензії. З усім тим ім'я має гарний контекст, тому варто його використовувати. "Квітка" — питомо українського походження й означає гарну рослину з пелюстками.

До цього "Телеграф" розповідав про рідковживані українські імена з особливим значенням. Ними часто називали дітей у давнину.