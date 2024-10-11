Какими именами называют девочек украинские родители

Имя для ребенка должно быть оригинальным, но не слишком экстравагантным

В последние годы украинские родители все чаще обращают внимание на имена, имеющие красивое звучание, особый смысл или культурную значимость. Тенденции свидетельствуют о возвращении интереса к старинным славянским именам, а также росте популярности международных вариантов.

Многие родители стремятся выбрать имя для ребенка, которое будет оригинальным, но не слишком экстравагантным, с гармоничным сочетанием современности и традиций. Министерство юстиции Украины опубликовало имена для девочек, которые были наиболее популярными в первом полугодии 2024 года.

Среди самых популярных имен для девочек фигурируют такие варианты как София, Анна, Виктория, Ева и Мария. Эти имена уже несколько лет подряд занимают первые позиции в рейтингах, что не удивительно — они звучат мелодично, легко узнаваемы и имеют сильные исторические корни.

Также растет интерес к менее распространенным, но оригинальным именам, таким как Злата, Дарья и Оливия.

Кроме того, влияние западных культур и кинематографа обуславливает популярность иностранных имен. Например, имена Алиса, Мия, Наоми, Айсель, Мирабелла, Люсианна или Эмилия сейчас пользуются стабильной популярностью среди молодых украинских семей. Они подчеркивают интернациональность и часто выбираются из-за короткости, удобства для произношения и универсальности в различных языковых средах.

Интересно, что все больше родителей обращаются к славянским и национальным именам. Имена, например Орыся, Лада, Мелания, Соломия, Дзенислава, Василиса, Рута, Онися или Стефания, постепенно возвращаются к жизни, ведь молодые семьи хотят дать ребенку имя, которое было бы уникальным и глубоко привязанным к украинской истории. .

Как видим, в 2024 году можно наблюдать разнообразие в трендах – от классических имен до современных и экзотических вариантов. Родители все больше обращают внимание на значение имени, его историю и культурную значимость, выбирая для своих дочерей то, что будет лучше всего отражать их индивидуальность и связь с украинскими традициями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о пяти самых красивых украинских имен, которые понравятся каждому. Если вы в поиске имени своей девочки, то стоит остановиться на именах украинского происхождения.