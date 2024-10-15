Энергетическое сообщество опровергло очередную дезинформацию эксперта Харченко

Энергетическое сообщество ЕС официально опровергло очередную манипуляцию энергетического эксперта Александра Харченко, который накануне предполагал остановку импорта электроэнергии в Украину.

Об этом идет речь в сообщении Энергетического сообщества.

"Утверждение о том, что этот процесс повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию из ЕС зимой, обманчивы. Импорт энергоресурсов в Украину имеет решающее значение для обеспечения надежного энергоснабжения, особенно в холодное время года, когда доступ к электроэнергии необходим для обеспечения основных услуг и благосостояния население", — говорится в опровержении.

Секретариат Энергетического Сообщества сожалеет, что адресованное НКРЭКУ внутреннее письмо было использовано для распространения откровенных манипуляций.

Это уже не первый случай, когда Энергетическое сообщество или другие официальные органы вынуждены опровергать прогнозы или заявления эксперта Харченко.

Накануне заявление эксперта Харченко об остановке импорта активно использовало российскую пропаганду в своих попытках посеять панику в украинском обществе.