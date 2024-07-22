Так вы убьете шины за один сезон: эти ошибки допускают почти все водители

Какие действия водителей наносят наибольший вред автомобильным шинам

Автомобильные покрышки — один из важнейших элементов безопасности на дороге. Однако, существуют нюансы, которые могут значительно сократить срок их службы.

Вот как минимум 10 способов быстро износить резину. Именно так автолюбители "убивают" свои шины.

1. Burnout

Burnout — это когда машина стоит на месте и буксует ведущей осью. Этот метод быстро изнашивает резину, особенно на мощных автомобилях. Некоторые машины, такие как Ford Mustang, имеют специальную опцию для выполнения burnout, что позволяет заблокировать передние колеса и "пожечь" задние.

2. Драг-рейсинг

Драг-рейсинг — это гонки на короткие дистанции, где важна максимальная скорость на старте. Профессиональные гонщики знают, что спортивные шины быстро приходят в негодность при такой эксплуатации. Любители, которые стартуют с визгом резины на светофорах, также должны помнить о сокращении срока службы покрышек.

3. Дрифт

Дрифт — это управляемый занос, который также сильно изнашивает задние покрышки. Мощность автомобиля играет ключевую роль: чем мощнее двигатель, тем быстрее изнашивается резина.

4. Высокие скорости на поворотах

Не сбавляя скорости на поворотах, можно значительно сократить срок службы покрышек. Чем больше визга резины при поворотах или торможении, тем меньше сезонов она прослужит.

5. Качество дорожного покрытия

Старый асфальт с каменной крошкой может буквально выгрызать резину кусками. Глубокие ямы и инородные предметы на дороге также могут повредить даже новую резину. Быстрая езда по плохому асфальту – первый враг автомобильных шин.

6. Неправильное давление в шинах

Сильно спущенная покрышка быстро изнашивается. Современные машины оснащены датчиками давления, которые помогают контролировать этот параметр. Игнорирование предупреждений бортового компьютера может привести к серьезным проблемам.

7. Летняя эксплуатация зимних шин

Зимние шины, используемые летом, изнашиваются значительно быстрее. Летнее солнце и жара разрушают зимнюю резину, что может сократить ее срок службы в два-три раза.

8. Неправильное хранение

Хранение шин в неотапливаемом помещении зимой ухудшает их свойства. Покрышки должны зимовать в сухом и теплом помещении для сохранения своих характеристик.

9. Использование старых покрышек

Год выпуска покрышки — важный параметр. Разница между новой резиной и покрышкой, пролежавшей на складе три года, очень большая. Покрышки старше пяти лет уже не годятся для использования.

10. Неисправная подвеска

Неисправные элементы ходовой части автомобиля также могут быстро изнашивать резину. Регулярная проверка и обслуживание подвески помогут избежать преждевременного износа покрышек.

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль служил долго и надежно. Следуя этим советам, вы сможете значительно продлить срок службы ваших автомобильных покрышек и обеспечить безопасность на дороге.

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