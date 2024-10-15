В Україні з 1 листопада обмежать швидкість на дорогах: про швидку їзду можна забути

У містах України знизили допустимий швидкісний режим

З 1 листопада на дорогах українських міст буде запроваджено єдиний швидкісний режим. Тепер швидкість руху буде передбачена в межах 50 км/год, за винятком тих ділянок, де дозволена нижча швидкість.

На тих ділянках дороги, де раніше дозволена швидкість була 80 км/год, знаки обмеження швидкості "80" будуть демонтовані та замінені на знаки "50". Про це розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

В Україні з 1 листопада знову розпочне діяти сезонне обмеження швидкості для автомобілів до 50 км/год. Воно поширюється на всі вулиці, включаючи ті, де у літній період можна було розганятися до 80 км/год.

Таким чином, правила дорожнього руху не змінюються — вони переходять на "зимовий період". Зазначається, що у тих місцях, де було обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки буде змінено на обмеження швидкості до 50 км/год.

Дане рішення обґрунтовано тим, що з настанням осінньо-зимового періоду підвищується ймовірність виникнення аварій через мокре та слизьке дорожнє полотно, а також часту туманність.

"У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості — 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", — зазначив Білошицький.

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