У врача МСЭК в Виннице обнаружили десяток квартир и дорогие электрокары

Получают обычные зарплаты, но владеют имуществом на миллионы гривен

В Виннице врачи Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) могут посоревноваться состоянием со своими коллегами из других городов. Так, врач-терапевт МСЭК вместе со своей супругой-пенсионеркой владеет 13 квартирами, среди которых элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. А глава комиссии имеет 25 земельных участков, несколько квартир и большое коммерческое помещение.

Об этом говорится в расследовании OBOZ.UA. Отмечают, что рассматривали только официально задекларированное состояние, однако и оно впечатляет.

Начнем с главы МСЭК в Виннице Юлии Даниленко. За 2023 она задекларировала зарплату в размере 221 тыс. грн за весь год. Такая довольно скромная зарплата не мешает женщине иметь кучу недвижимости, дом площадью 196,7 квадрата, 25 земельных участков и большое коммерческое помещение.

"Муж Даниленко – директор по обеспечению деятельности АО "Винницаоблэнерго", поэтому семья хорошо понимает вопросы альтернативного энергоснабжения. Как указано на сайте "Винницаоблэнерго", Сергей Даниленко работает в энергетике уже на протяжении 30 лет", — говорится в расследовании издания.

Кроме большого дома у Даниленко также есть в собственности квартира в Виннице площадью 49 квадратов и 104 квадрата коммерческой недвижимости. Мужчина владеет квартирами площадью 57,7 и 70,4 квадрата в одной из Винницких новостроек. А также квартирой площадью 48,1 кв. м в другой многоэтажке. И это лишь официальная часть состояния семьи – то, что попало в декларацию.

Также Даниленко может похвастаться и своим автопарком. Семья имеет три автомобиля: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. При этом свою Tesla женщина приобрела всего за 58,4 тыс. грн четыре года назад, что равняется 2 тыс. долларов.

Обратили внимание журналисты-расследователи и на то, что Даниленко официально является совладелицей ООО "Солнечные фермеры", а полноправным партнером в обществе ее подчиненный. Врач-терапевт МСЭК Виктор Власюк. Согласно реестру YouControl, Власюку принадлежит 37,5% предприятия.

Состояние врача-терапевта МСЭК Виктора Власюка

Власюк, как утверждает издание, врач не простой. Он был предшественником Даниленко в должности, возглавлял МСЭК с 2002-го по 2014-й. Власюк сейчас занимает должность врача-терапевта, получает по 16,7 тыс. грн в месяц, а также получает доход от генерации тока — только официально он дополнительно получил от энергокомпании 1,1 млн грн. Еще 990 тыс. – от предпринимательской деятельности. В ООО "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и его супруга-пенсионерка. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн., 83 тыс. от ООО и еще 840 тыс. – от предпринимательской деятельности.

Однако эти доходы никак не объясняют наличие 13 квартир, среди которых элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева и трех дорогих автомобилей. В автопарке терапевта и его жены-пенсионерки сразу три Tesla: две Tesla Model S и одна Tesla Model Y.

В своем состоянии подчиненный Даниленко превзошел ее. У чиновницы с мужем всего четыре квартиры, а у терапевта с женой, как уже сообщалось, — 13.

"Самые дорогие апартаменты официально оформлены на жену Власюка, пенсионерку Оксану Бланар. Это шестикомнатная квартира в центре столицы, на ул. Институтской. Площадь такого жилья – 260 квадратов. Стоимость квадратного метра в этом историческом доме – около 3 тыс. долларов. Квартира площадью 260 квадратов может стоить до 780 тыс. долларов. И это всего одна из 13 квартир", — пишет издание.

При этом журналисты в очередной раз подчеркивают, что речь идет только об официально задекларированном состоянии. Сколько не попало в декларации — неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как живут руководители МСЭК и сколько стоят их кресла. Наши журналисты выясняли некоторые скрытые моменты работы МСЭКовцев и заглянули в декларации топ-чиновников.