Коррупция в МСЭК: эксперт рассказал, кто стоит за массовым разоблачением чиновников

На проблему могли указать военные

Последние громкие разоблачения в коррупции среди работников центров медико-социальной экспертизы (МСЭК) могут быть связаны с существованием соответствующей установки для правоохранительных органов. Ее мог инициировать президент Владимир Зеленский.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он напомнил, как в прошлом году разоблачили одесского военкома Евгения Борисова, после чего началась кампания по проверке других руководителей ТЦК.

"Это была установка президента. Началась кампания проверки других военкомов. И оказалось, что у большинства военкомов похожая ситуация. Ну, возможно, не такие большие масштабы как у одесского военкома. Одесса всегда у нас в этом смысле в лидерах… Тогда была кампания инициирована президентом, поэтому что надо отреагировать, навести порядок. Президент у нас человек горячий, эмоциональный. И думаю, что сейчас похожая ситуация", — отметил политолог.

Фесенко предположил, что на заседании ставки обсуждались вопросы о ходе мобилизации, во время чего военные начали докладывать о том, что встречается слишком много медицинских справок и других документов о том, что человека нельзя мобилизовывать. Поэтому, по мнению политолога, президент дал поручение разобраться в этом вопросе, а дальше было дано соответствующее поручение главы государства руководителям правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько взяточников из МСЭК получили реальные тюремные сроки. Журналисты проанализировали Реестр судебных решений и нашли информацию о 216 преступлениях с участием МСЭК за последние три года. Хотя эти статьи подразумевают очень жесткое наказание, однако реального тюремного срока никто из них не получил. В большинстве своем они получают испытательный срок даже без конфискации имущества.