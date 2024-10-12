Что случилось с сыном "миллионерши" из МСЭК, возглавлявшем Пенсионный фонд Хмельницкой области

В прошлом году его зарплата составила более 650 тыс. грн.

Сын "миллионерши" из Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы Александр уволился с должности начальника Управления Пенсионного фонда области. Заявление он написал по собственному желанию.

Об этом сообщает Суспільне Хмельницкий, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что уволен Александр Крупа от 10 октября.

Временно исполняет обязанности начальника Управления Пенсионного фонда Хмельнитчины его первая заместительница Мария Квятковская.

Напомним, что 4 октября работники ДБР во время обысков обнаружили у руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы более 6 млн долларов. Крупа и ее сын Александр подозревают в незаконном обогащении. Татьяна Крупа принимала участие в схеме по предоставлению уклоняющимся от мобилизации фейковой инвалидности.

Что известно об Александре Крупе

Он имеет двоих детей и женат. В его декларации за 2023 год немало доходов, так, заработная плата в прошлом году составила более 657 тыс. грн, а другие доходы пересекли 2,5 млн грн. Большинство недвижимости оформлено на жену, но в целом у семьи Круп задекларировано немало квартир, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два — недостроенных, 4 садовых (дачных) дома.

Александр Крупа также имеет четыре автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013, AUDI Q7 2016, BMW X7 2022, AUDI Q8 2021 года.

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