Новые детали в деле "миллионерши" из МСЭК: женщина хранила огромные суммы в польских банках

Крупа и члены ее семьи обладают кучей недвижимости и немалым автопарком

У руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которая хранила дома почти 6 миллионов долларов наличными, также были обнаружены внушительные суммы в польских банках. Женщина только в 2022 году положила в Bank Polska почти 600 тысяч долларов США.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра. Татьяна Крупа решила не вносить в свою декларацию данные о солидных "сбережениях" в зарубежном банке.

Известно, что руководительница Хмельницкого областного МСЭК в 2022 году перечислила на счет польского банка Pekao (Bank Polska) 590 тысяч долларов США или 21,5 миллион гривен по курсу НБУ на время операции.

Женщина эти сбережения не указала в своей декларации за 2023 год. Квитанция о финансовой операции была обнаружена сотрудниками ГБР во время обыска квартиры главы МСЭК.

Также следователи обнаружили активы в польских банках и у мужа Татьяны Крупы Владимира. Всего он положил в банки Польши 11,3 тысяч евро и $1,2 миллионов долларов США. Данные средства также не были задекларированы.

Напомним, что 4 октября работники ДБР во время обысков обнаружили у руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы более 6 млн долларов. В служебном кабинете чиновника нашли 100 тысяч долларов и поддельные медицинские документы. Также семье принадлежат 30 объектов недвижимости в Украине, недвижимость за рубежом, 9 элитных автомобилей и гостинично-ресторанный комплекс в Хмельницком. На зарубежных счетах обнаружено еще 2,3 миллиона долларов. Ни один из этих активов не был задекларирован.

Крупа и ее сын Александр подозревают в незаконном обогащении. Печерский райсуд Киева отправил женщину под стражу на два месяца (60 суток) до 3 декабря.

Фигурантка имеет возможность внести залог в размере более 500 миллионов гривен.

Что известно о Татьяне Крупе

Татьяна Крупа имеет в собственности более 12 земельных участков, но большинство недвижимости задекларировано на мужа. В частности, земельные участки, квартиры, частные дома и гаражи. Непосредственно на мужа также зарегистрирован автомобиль PORSCHE за 2,5 млн.

Из доходов Татьяна Крупа получила за 2023 более 600 тысяч грн зарплаты, 166 тысяч пенсия и более 700 тысяч грн другие доходы. Муж Татьяны получил других доходов более чем на 2 млн грн, а пенсию — более 220 тысяч.

Известно, что женщина оформила себе и мужу инвалидность, а также, что у нее есть звание "Заслуженный врач Украины".

Что известно об Александре Крупе

Он имеет двоих детей и женат. В его декларации за 2023 год немало доходов, так, заработная плата в прошлом году составила более 657 тыс. грн, а другие доходы пересекли 2,5 млн грн. Большинство недвижимости оформлено на жену, но в целом у семьи Круп задекларировано немало квартир, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два — недостроенных, 4 садовых (дачных) дома.

Александр Крупа также имеет четыре автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013, AUDI Q7 2016, BMW X7 2022, AUDI Q8 2021 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько взяточников из МСЭК получили реальные тюремные сроки. Журналисты проанализировали Реестр судебных решений и нашли информацию о 216 преступлениях с участием МСЭК за последние три года. Однако реальный тюремный срок никто из них не получил.