Пенсионеры Украины имеют право на субсидию для оплаты коммунальных счетов

Субсидию назначают не всем пенсионерам, а только нуждающимся

Пенсионеры в Украине могут получать жилищные субсидии на отопительный период, которые помогают покрыть расходы на коммунальные услуги. Для этой категории украинцев есть особые условия для получения субсидии.

Согласно законодательству, при расчете субсидии учитывается размер пенсии за август 2024 года для отопительного сезона, при расчете на неотапливаемый период с 1 мая — выплата за март.

Если пенсионер живет сам или среди зарегистрированных есть только нетрудоспособные неработающие лица (пенсионеры, несовершеннолетние и т.п.) могут назначить субсидию на сверхурочную площадь жилья. Напомним, он составляет 130 кв.м для квартиры и 230 кв.м для дома.

Как оформить субсидию

Заявление можно подать в электронном виде через портал "Дия", вебпортал ПФУ или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или ЦНАП.

Необходимые документы:

Заявление о назначении жилищной субсидии.

Декларация о доходах и расходах.

Удостоверение личности.

Дополнительные документы в случае необходимости: договор аренды, справка о непроживании зарегистрированного лица, договор о реструктуризации долга.

Субсидию ежемесячно выплачивают на карту банка, или если пенсионер получает пенсию по месту жительства, субсидию также могут выплачивать наличными.

Автоматическое переназначение

Для тех пенсионеров, которые получали субсидии, переназначение на отопительный период происходит автоматически без необходимости повторного обращения. Если есть потребность в перерасчете субсидии, пенсионер может обратиться в ПФУ. Это возможно, если расчет субсидии производился с учетом зарплаты, а сейчас пенсионер не работает.