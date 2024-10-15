Зеленский может поехать на саммит в Брюсселе с важной миссией

Саммит продлится три дня

Президент Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе, который состоится 17 октября. По предварительной информации, Зеленский планирует лично посетить мероприятие и представить там свой План победы всем лидерам стран Европейского Союза.

Об этом Шарль Мишель сообщил на своей странице в соцсети Х. По его словам, во время встречи также будут подведены итоги войны РФ против Украины.

"Я пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Европейского Совета в четверг, 17 октября, чтобы проанализировать последние события в войне России против Украины и представить свой план победы", — написал политик в соцсети.

По информации журналистов "Радио Свобода", Владимир Зеленский вероятнее всего действительно планирует лично посетить саммит в Брюсселе. Там он представит План победы Украины.

Кроме этого политики на самом высшем уровне смогут обсудить ситуацию на фронте и подвести некие промежуточные итоги войны. О возможном визите Зеленского на саммит ранее также заявлял высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заверил, что намерения Зеленского подтвердил глава МИД Украины.

"Мы начали сегодня наш Совет ЕС с общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя, и прокомментировал элементы плана победы, который президент Зеленский представит во время следующего Европейского Совета", – сказал он.

Известно, что саммит в Брюсселе продлится три дня, во время которых планируют обсудить выполнение обязательств партнеров по поставкам Украине оружия и систем ПВО.

На встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, как говорил глава Офиса президента Андрей Ермак, представленный в США план победы Украины не является заменой "формулы мира" и имеет ряд отличий. Главное, что этот план направлен на то, чтобы силой заставить российский режим пойти на мир именно по формуле президента Украины Владимира Зеленского.

Полное содержание документа публично пока не раскрывалось, но Зеленский без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы уже в ближайшее время увидят "план победы". При этом он будет представлен без определенных цифр и конкретики, ведь у плана есть и дипломатические, и военные, и экономические критерии. Но партнеры Украины получили весь план, ведь они его часть.