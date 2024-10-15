Не только с переломами: список травм, с которыми не мобилизуют

Серьезное отравление является основанием для отсрочки

При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

Мужчины, имеющие серьезные травмы, значительно нарушающие функции организма, не подлежат мобилизации. Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402, не могут призвать в армию военнообязанных, получивших серьезные травмы шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полости, а также конечностей.

В этот же список входят:

любые травмы ( переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма );

); термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;

баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;

поражение молнией, электрическим током;

воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности.

Кроме этого, мобилизовать не могут мужчины после серьезного отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (включая газы, дым, пары, пестициды, продукты питания, токсины вследствие укуса животных, пресмыкающихся или насекомых).

Наличие заболевания или травмы, повлекшие существенные нарушения функций организма, является основанием для признания лица непригодным к военной службе.

Напоминаем, что мужчин с серьезными болезнями спины тоже не мобилизуют. Непригодными к военной службе могут быть граждане:

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Также основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями почек не берут в армию. С некоторыми заболеваниями вообще исключают из учета.