FAVBET Team сыграли в благотворительном турнире от Petr1k, на котором было собрано более полумиллиона гривен

В эти выходные украинские киберспортсмены провели один из крупнейших благотворительных CS2-турниров в этом году — "FPФишки для ДШВ". Организатором шоу выступил известный стример Александр "petr1k" Петрик. Киберспортивная команда FAVBET Team приняла участие в турнире. Ее игроки присоединились к составам четырех команд-участниц: "Сырники", "Голубцы", "Вареники" и "Блинники".

В финале "кулинарного батла" из четырех команд было сформировано две — "Бограч" (petr1k, Sergiz, manka, Ruha, RT) и "Борщ" (ceh9, AiyvaN, KrizzeN, 664, Marik). Завершился матч счетом 1-1, когда была достигнута цель сбора, а потому победителем признали команду всех участников турнира — "Пампушек".

В течение соревнования зрители стрима могли принять участие в розыгрыше десятков ценных подарков — от нового айфона до редких скинов, а также "золотую корову", ставшую неофициальным символом турнира. Крупнейшие донаторы получили настоящие военные трофеи, в том числе вражеский FPV-дрон, который украинские военные обезвредили РЭБом.

В целом благодаря активным донатам "FPФишки для ДШУ" смогли всего за одни выходные собрать 617 667 гривен, которые уже в скором времени пойдут на закупку беспилотников для военнослужащих ДШВ. По словам Александра Петрика, это самая большая сумма, которую ему когда-либо удавалось собрать за одно благотворительное мероприятие.

Смотрите, как это было на каналах petr1k’a в YouTube и Twitch.